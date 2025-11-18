„Parasozial“ ist das Wort des Jahres

„Völlig einseitig“

„Der Aufstieg parasozialer Beziehungen hat Fankultur, Prominenz und – mit KI – die Art und Weise neu definiert, wie gewöhnliche Menschen online interagieren“, sagt Simone Schnall, Professorin für experimentelle Sozialpsychologie an der Cambridge-Universität in einer Mitteilung. Das führe zu einem Gefühl, denjenigen, zu dem man eine solche Bindung aufbaut, zu kennen und vertrauen zu können. „Dabei ist die Beziehung völlig einseitig.“