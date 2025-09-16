6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung

Mitte August hat sich die Wienerin bei einer Wanderung beide Knöchel gebrochen. Ein Bein musste im Anschluss operiert werden. Die Bergung aus dem Wandergebiet erfolgte mittels Hubschrauber. Gesundheitlich ist die 45-Jährige auf dem Weg der Besserung. Finanziell steht sie nun aber vor einem Schuldenberg.