Beim Wandern gestürzt

6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung

Freizeit
16.09.2025 15:42
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem Freizeitunfall in den Bergen ausrücken muss. (Symbolbild)(Bild: Birbaumer Christof)

Ein Ausflug in die Berge endete für Christine K. nicht nur schmerzhaft. Mangels Versicherung kommt die Bergung nach einem Unfall teuer. Was es zu beachten gibt.

Mitte August hat sich die Wienerin bei einer Wanderung beide Knöchel gebrochen. Ein Bein musste im Anschluss operiert werden. Die Bergung aus dem Wandergebiet erfolgte mittels Hubschrauber. Gesundheitlich ist die 45-Jährige auf dem Weg der Besserung. Finanziell steht sie nun aber vor einem Schuldenberg.

Folgen Sie uns auf