Auf Alkofahrt folgte Hubschrauberflug ins Spital

Spektakulärer Unfall Mittwochabend im Tiroler Unterland: Ein 31-jähriger Einheimischer touchierte mit seinem Auto zunächst einen Zaun und krachte folglich mit voller Wucht gegen eine Mauer. Der Lenker erlitt erhebliche Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Ein Alkotest verlief positiv.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr im Gemeindegebiet von Brixen im Thale im Bezirk Kitzbühel. Der 31-jährige Einheimische war laut Polizei vom Oberen Sonnberg kommend in Richtung Dorfstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Auto verloren haben dürfte.
Ein Anrainer setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Die Polizei
Der Pkw touchierte daraufhin zunächst einen Holzzaun und krachte letztlich gegen eine Betonmauer. Schwer beschädigt blieb das Fahrzeug auf der Fahrbahn stehen. Der Lenker erlitt erhebliche Verletzungen. „Ein Anrainer setzte sofort die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Alkotest positiv, Führerschein futsch
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest sei positiv verlaufen. „Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen“, so die Ermittler weiter. Entsprechende Anzeigen folgen.
