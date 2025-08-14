Auf Alkofahrt folgte Hubschrauberflug ins Spital

Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr im Gemeindegebiet von Brixen im Thale im Bezirk Kitzbühel. Der 31-jährige Einheimische war laut Polizei vom Oberen Sonnberg kommend in Richtung Dorfstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Auto verloren haben dürfte.