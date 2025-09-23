Vorteilswelt
Schwarzer BH & Glitzer

Emily Blunt sorgte mit Nude-Kleid für Aufsehen

Society International
23.09.2025 10:19
Emily Blunt legte in Berlin erneut einen wahren Glamour-Auftritt hin.
Emily Blunt legte in Berlin erneut einen wahren Glamour-Auftritt hin.(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)

Emily Blunt hat erneut für viel Aufsehen gesorgt: Bei der Premiere ihres neuen Films „The Smashing Machine“ in Berlin zog die Schauspielerin in einem Nude-Kleid alle Blicke auf sich.

Die Britin schritt in Berlin in einem funkelnden Kleid in Nude über den roten Teppich. Und so manch ein Fan musste da wohl zweimal hinschauen: Denn ein schwarzer BH, den Blunt scheinbar über das Glitzerkleid gezogen hatte, sorgte für einen zusätzlichen Hingucker.

Ihre tolle Robe kombinierte die Hollywood-Beauty schließlich mit einer zarten Halskette sowie passenden Creolen, die unter den Haarsträhnen, die aus ihrer Hochsteckfrisur flielen, hervorblitzten.

Emily Blunt setzte in Berlin auf einen schwarzen BH, viel Nude und Glitzer.
Emily Blunt setzte in Berlin auf einen schwarzen BH, viel Nude und Glitzer.(Bild: Viennareport)

„Mein Herz schlug wie wild“
Im Interview verriet die 42-Jährige dann auch ihren Trick, um sich von anstrengenden Filmdrehs zu erholen. „Tequila hilft sehr beim Runterkommen“, lachte Blunt beim Gespräch mit der dpa in Berlin. „Das wäre wohl mein erster Tipp.“

Blunt spielt an der Seite von Dwayne „The Rock“ Johnson im Drama „The Smashing Machine“ (Kinostart 2. Oktober). Im Film sind viele heftige Streitszenen zwischen den beiden zu sehen. „Diese Szenen zu drehen war wirklich erschütternd, und mein Herz schlug wie wild“, sagte Blunt.

  Das Drama erzählt die Geschichte des Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Johnson verkörpert die Hauptrolle, Blunt seine Freundin. Es geht um die persönlichen Herausforderungen im Leben Kerrs, darunter Leistungsdruck, Suchtprobleme und eine toxische Beziehung.

Blunt kennt Johnsons wahres Ich
Grundsätzlich sei es aber kein Problem gewesen, die Streitszenen mit Johnson zu drehen, sagte Blunt. „Ich kenne sein wahres Ich, und alles, was ich über Dwayne weiß, ist, dass er der größte Gentleman der Welt ist. Er ist sanft, verletzlich, freundlich und spricht mit leiser Stimme. Es ist nicht so, als würde ich gegen ,The Rock‘ antreten. Ich kenne den Menschen hinter dieser körperlichen Erscheinung.“

Emily Blunt schwärmte über die Zusammenarbeit mit Dwayne „The Rock“ Johnson, auch wenn der Dreh ...
Emily Blunt schwärmte über die Zusammenarbeit mit Dwayne „The Rock“ Johnson, auch wenn der Dreh zu „The Smashing Machine“ eine Herausforderung gewesen sei.(Bild: Viennareport)

  Sie habe ein Ritual, um Abstand zu anstrengenden Filmdrehs zu bekommen, führte sie aus. „Auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause schreibe ich keine SMS und schaue nicht auf mein Handy. Ich höre Musik und schaue aus dem Fenster. Wenn man alle Details des Lebens und der Menschen, der Blätter und Bäume beobachtet, hilft mir das sehr. Musik hilft mir.“

„The Rock“ musste 14 Kilo zunehmen
Die Idee zum Film kam von Johnson persönlich. Er habe für die Rolle große Strapazen auf sich genommen und rund 14 Kilo zugenommen, sagte er. Auch die Kampfszenen im Film seien herausfordernd gewesen. Obwohl Stuntdoubles zur Verfügung standen, ist er in fast allen Kampfszenen selbst zu sehen, wie der frühere Profi-Wrestler sagte.

Lesen Sie auch:
Sexy Red-Carpet-Nacht
Wow, Emily Blunt! Dieser Look ist verdammt heiß!
09.09.2025
Funkelnder Traumlook
Emily Blunt sorgte am Lido für Blitzlichtgewitter
02.09.2025

„Ich wusste von Anfang an, dass ich zusammengeschlagen und mich verletzen werde“, sagte er. „Meine Wade ist gerissen. Mein Ellbogen ist immer noch geschwollen, und das war letztes Jahr (...). Ich habe sehr schnell viel darüber gelernt, was mein Körper an Strapazen aushalten kann.“

