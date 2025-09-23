„Größter Schaden, den man Menschen zufügen kann“

In einem Videocall mit einem Reporter der Talkshow „El Chiringuito“ schäumte Nasraoui unmittelbar nach der Gala: „Ich denke, das ist der größte ... nicht Raub, das würde ich nicht sagen. Aber der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann. Weil ich glaube, dass Lamine mit Abstand der beste Spieler der Welt ist, und zwar mit großem Abstand. Nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist. Ich glaube nicht, dass er Konkurrenten hat. Wir müssen sagen, dass hier etwas sehr Seltsames passiert ist.“