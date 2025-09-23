Vorteilswelt
Yamal-Papa stinksauer:

„Größter Schaden, den man Menschen zufügen kann“

Fußball International
23.09.2025 09:26
Mounir Nasraoui ist der Meinung, sein Sohn Lamine Yamal (r.) hätte die Auszeichnung mehr ...
Mounir Nasraoui ist der Meinung, sein Sohn Lamine Yamal (r.) hätte die Auszeichnung mehr verdient als Ousmane Dembele (2.v.r.).(Bild: EPA/Mohammed Badra)

Mit der Auszeichnung Ousmane Dembeles zum besten Fußballspieler der Welt, ist Mounir Nasraoui, der Vater von Jungstar Lamine Yamal, ganz und gar nicht einverstanden. Sein Sohn hätte bei der Ballon-d‘Or-Gala zum Sieger gekrönt werden müssen, ist der Marokkaner überzeugt.

In einem Videocall mit einem Reporter der Talkshow „El Chiringuito“ schäumte Nasraoui unmittelbar nach der Gala: „Ich denke, das ist der größte ... nicht Raub, das würde ich nicht sagen. Aber der größte moralische Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann. Weil ich glaube, dass Lamine mit Abstand der beste Spieler der Welt ist, und zwar mit großem Abstand. Nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist. Ich glaube nicht, dass er Konkurrenten hat. Wir müssen sagen, dass hier etwas sehr Seltsames passiert ist.“

Zwar wurde Yamal in Paris mit der Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler ausgezeichnet, die Auszeichnung für den Weltfußballer staubte jedoch Ousmane Dembele ab, der in der mit Paris Saint-Germain in der vergangenen Saison das Triple feiern konnte.

„Er wird viele Trophäen gewinnen“
Immerhin: In seiner Dankesrede fand der Franzose auch für den 18-jährigen Spanier ein paar Worte. „Er ist ein außergewöhnlicher junger Spieler mit einer enormen Reife. Auch er wird, wenn alles gut läuft, viele Trophäen und den Ballon d‘Or gewinnen“, so Dembele über Ausnahmetalent Yamal.

