Desolater Schrott-Pkw auf Westautobahn gestoppt

15 weitere schwere Mängel

Unter anderem waren beide Vorderreifen bis auf das sichtbare Gewebe abgefahren, der Rahmen auf beiden Seiten bereits stark durchgerostet. Dazu wurden 15 weitere schwere technische Mängel dokumentiert. Ein Auszug: eine lose Batterie und ein lockerer rechter Scheinwerfer, eine defekte rechte Lenkmanschette, der rechte Innenkotflügel und die vordere Stoßstange waren gebrochen, die Schweller beidseitig durchgerostet, der Auspuffendtopf fehlte, die Bremsleitungen waren hinten stark korrodiert, die Kontrolllampen für ABS und Airbag leuchteten dauerhaft.