Tag der Tierrettung: Kuriose Fälle mit Happy End

Hunde „missbrauchten“ Fernbedienung

Am Sonntagabend glückte dann auch der Feuerwehr Wörgl (Bezirk Kufstein) eine außergewöhnliche Tierrettung. Eine Autofahrerin hatte ihre beiden Hunde kurz allein im Auto und dem Schlüssel im Wageninnern gelassen. Kaum zu glauben: Einer der Hunde geriet mit einer Pfote auf den Funkschlüssel und aktivierte die Zentralverriegelung. Er und sein Artgenosse waren eingesperrt.