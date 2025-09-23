Vorteilswelt
Mit Lkw kollidiert

Horror-Crash in Tunnel fordert ein Todesopfer

Tirol
23.09.2025 10:20
Für einen Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät.
Für einen Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Land Tirol)

Weitere Details gab die Polizei am Dienstag zu dem schweren Unfall im Tiroler Fernpasstunnel bekannt. Demnach endete der Horror-Crash für einen Pkw-Lenker tödlich. Zwei weitere wurden schwer verletzt.

0 Kommentare

Wie berichtet, kam es am Montag gegen 17.30 Uhr zu dem dramatischen Unfall. Am Dienstag folgte ein Bericht der Polizei. Demnach war ein Pkw-Lenker aus unbekanntem Grund im Tunnel auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem Lkw eines 58-jährigen Deutschen.

Für den Pkw-Lenker, dessen Identität die Polizei vorerst nicht bekannt gab, kam jede Hilfe zu spät. „Er erlitt tödliche Verletzungen.“

Lesen Sie auch:
Das Foto einer Webcam zeigte einen Notarzthubschrauber am Tunnelportal.
Straße gesperrt
Fernpass: Lkw und Pkw frontal in Tunnel kollidiert
22.09.2025

Deutscher und Pole schwer verletzt
In weiterer Folge geriet der Lkw ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen zwei weitere Pkw, die von einem Deutschen (40) und einem Polen (43) gelenkt wurden. Beide zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Alle involvierten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Fernpassstraße musste bis 20.45 Uhr komplett gesperrt werden.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Polizei
UnfallTunnelTodesopfer
Tirol

