Horror-Crash in Tunnel fordert ein Todesopfer

Weitere Details gab die Polizei am Dienstag zu dem schweren Unfall im Tiroler Fernpasstunnel bekannt. Demnach endete der Horror-Crash für einen Pkw-Lenker tödlich. Zwei weitere wurden schwer verletzt.
Wie berichtet, kam es am Montag gegen 17.30 Uhr zu dem dramatischen Unfall. Am Dienstag folgte ein Bericht der Polizei. Demnach war ein Pkw-Lenker aus unbekanntem Grund im Tunnel auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem Lkw eines 58-jährigen Deutschen.
Für den Pkw-Lenker, dessen Identität die Polizei vorerst nicht bekannt gab, kam jede Hilfe zu spät. „Er erlitt tödliche Verletzungen.“
Deutscher und Pole schwer verletzt
In weiterer Folge geriet der Lkw ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen zwei weitere Pkw, die von einem Deutschen (40) und einem Polen (43) gelenkt wurden. Beide zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Alle involvierten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Fernpassstraße musste bis 20.45 Uhr komplett gesperrt werden.
