Horror-Crash in Tunnel fordert ein Todesopfer

Deutscher und Pole schwer verletzt

In weiterer Folge geriet der Lkw ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen zwei weitere Pkw, die von einem Deutschen (40) und einem Polen (43) gelenkt wurden. Beide zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Alle involvierten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Fernpassstraße musste bis 20.45 Uhr komplett gesperrt werden.