Dieser Bullen-Rekord könnte für immer halten

Nach sechs Jahren Abstinenz kehrt Fußball-Vizemeister Salzburg mit guten Erinnerungen in die Europa League zurück. Ein Rekord dürfte den Bullen wohl für immer bleiben. Zum Start der Ligaphase wartet am Donnerstag ein Heimspiel gegen den FC Porto.
„Unser Bewerb“ – so bezeichneten die Bullen die Europa League. Zurecht. Denn Salzburg kehrt mit guten Erinnerungen in das zweitwichtigste Vereinsturnier Europas zurück. Allen voran steht der Einzug ins Halbfinale in der Saison 2017/18. Da scheiterte Salzburg erst in der Verlängerung gegen Olympique Marseille. Die Truppe des damaligen Trainers Marco Rose schaltete am Weg dorthin Kaliber wie Dortmund oder Lazio Rom aus. Im Jahr darauf stellte man einen Rekord auf. Zum dritten Mal blieben die Bullen in der Gruppenphase ohne Punktverlust. Eine Bestmarke für immer? Schließlich wird seit der vergangenen Saison eine Ligaphase mit acht statt sechs Partien absolviert.
Hinten und vorne stark
Einen Rekord teilt sich das Salzburg-Team aus der genannten Saison mit Dinamo Zagreb und Standard Lüttich. Das Trio musste in der Gruppenphase nur einen einzigen Treffer hinnehmen. Offensiv hat man eine Bestmarke um einen Treffer verpasst. Jonatan Soriano – der Ex-Publikumsliebling feiert am Mittwoch seinen 40. Geburtstag – und Co. glänzten in der Spielzeit 2014/15 unter Roger Schmidt mit starken 21 Buden. Nur Napoli im Jahr darauf traf in der Gruppenphase öfter.
In der Kategorie Siegesserien liegt man weiterhin auf dem geteilten zweiten Platz. Von September 2013 bis Februar 2014 gab es unter Schmidt acht volle Erfolge in Serie. Nur Atlético Madrid gewann öfter hintereinander – sogar 15 Mal.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.