Dieser Bullen-Rekord könnte für immer halten

„Unser Bewerb“ – so bezeichneten die Bullen die Europa League. Zurecht. Denn Salzburg kehrt mit guten Erinnerungen in das zweitwichtigste Vereinsturnier Europas zurück. Allen voran steht der Einzug ins Halbfinale in der Saison 2017/18. Da scheiterte Salzburg erst in der Verlängerung gegen Olympique Marseille. Die Truppe des damaligen Trainers Marco Rose schaltete am Weg dorthin Kaliber wie Dortmund oder Lazio Rom aus. Im Jahr darauf stellte man einen Rekord auf. Zum dritten Mal blieben die Bullen in der Gruppenphase ohne Punktverlust. Eine Bestmarke für immer? Schließlich wird seit der vergangenen Saison eine Ligaphase mit acht statt sechs Partien absolviert.