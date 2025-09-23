Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Europa League

Dieser Bullen-Rekord könnte für immer halten

Salzburg
23.09.2025 10:00
Unter Trainer Marco Rose stieß Salzburg bis ins Halbfinale vor.
Unter Trainer Marco Rose stieß Salzburg bis ins Halbfinale vor.(Bild: Tröster Andreas)

Nach sechs Jahren Abstinenz kehrt Fußball-Vizemeister Salzburg mit guten Erinnerungen in die Europa League zurück. Ein Rekord dürfte den Bullen wohl für immer bleiben. Zum Start der Ligaphase wartet am Donnerstag ein Heimspiel gegen den FC Porto. 

0 Kommentare

„Unser Bewerb“ – so bezeichneten die Bullen die Europa League. Zurecht. Denn Salzburg kehrt mit guten Erinnerungen in das zweitwichtigste Vereinsturnier Europas zurück. Allen voran steht der Einzug ins Halbfinale in der Saison 2017/18. Da scheiterte Salzburg erst in der Verlängerung gegen Olympique Marseille. Die Truppe des damaligen Trainers Marco Rose schaltete am Weg dorthin Kaliber wie Dortmund oder Lazio Rom aus. Im Jahr darauf stellte man einen Rekord auf. Zum dritten Mal blieben die Bullen in der Gruppenphase ohne Punktverlust. Eine Bestmarke für immer? Schließlich wird seit der vergangenen Saison eine Ligaphase mit acht statt sechs Partien absolviert.

Traf gerne in der Europa League: Ex-Knipser Jonatan Soriano.
Traf gerne in der Europa League: Ex-Knipser Jonatan Soriano.(Bild: Tröster Andreas)

Hinten und vorne stark
Einen Rekord teilt sich das Salzburg-Team aus der genannten Saison mit Dinamo Zagreb und Standard Lüttich. Das Trio musste in der Gruppenphase nur einen einzigen Treffer hinnehmen. Offensiv hat man eine Bestmarke um einen Treffer verpasst. Jonatan Soriano – der Ex-Publikumsliebling feiert am Mittwoch seinen 40. Geburtstag – und Co. glänzten in der Spielzeit 2014/15 unter Roger Schmidt mit starken 21 Buden. Nur Napoli im Jahr darauf traf in der Gruppenphase öfter.

Lesen Sie auch:
Heftig in der Kritik: Thomas Letsch.
Krise beim Vizemeister
Stimmung bei Red Bull Salzburg erreicht Tiefpunkt
22.09.2025
Fußball-Vizemeister
Krise wird bei Red Bull Salzburg zum Dauerzustand
21.09.2025

In der Kategorie Siegesserien liegt man weiterhin auf dem geteilten zweiten Platz. Von September 2013 bis Februar 2014 gab es unter Schmidt acht volle Erfolge in Serie. Nur Atlético Madrid gewann öfter hintereinander – sogar 15 Mal.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
161.349 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
141.634 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.256 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1733 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1457 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf