Thomas Brezina stellt seine Produktionsfirma ein

Trotzdem wird seine Firma „KidsTV“ nicht weitergeführt. Wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht, erklärte Brezina seinen Mitarbeitern, dass „die Firma unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der ORF für das Jahr 2026 vorgesehen hat, nicht weitergeführt werden kann“, so der „STANDARD“.

„Mir ist klar, dass diese Entscheidung für viele von euch sehr konkrete und persönliche Folgen hat – und ich weiß, wie tief sie greifen kann. Denn hinter jeder Produktion, hinter jeder Folge stehen Menschen mit Ideen, Hingabe und Verantwortung“, so Thomas Brezina zu dem Aus. 2024 hatte seine Tower10 KidsTV GmbH elf Beschäftigte.