Thomas Brezina stellt seine Produktionsfirma ein

Nach dem überraschenden Bruch mit dem ORF stellt Moderator und Kinderbuchautor Thomas Brezina seine Produktionsfirma „KidsTV“ ein.
Kinder-Kultformate wie „Tom Turbo“ oder „Hallo Okidoki“ werden weiterhin ausgestrahlt. Neue Folgen wird es nicht mehr geben. Mit Ende des Jahres 2025 muss Brezina das Feld räumen.
Der 62-Jährige in einer ersten Stellungnahme am Montag: „Ich freue mich über viele neue Projekte, an denen ich derzeit arbeite – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.“ Wehmut ist trotzdem dabei, arbeitet der Autor doch schon 40 Jahre lang für den TV-Sender.
Trotzdem wird seine Firma „KidsTV“ nicht weitergeführt. Wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht, erklärte Brezina seinen Mitarbeitern, dass „die Firma unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der ORF für das Jahr 2026 vorgesehen hat, nicht weitergeführt werden kann“, so der „STANDARD“.
„Mir ist klar, dass diese Entscheidung für viele von euch sehr konkrete und persönliche Folgen hat – und ich weiß, wie tief sie greifen kann. Denn hinter jeder Produktion, hinter jeder Folge stehen Menschen mit Ideen, Hingabe und Verantwortung“, so Thomas Brezina zu dem Aus. 2024 hatte seine Tower10 KidsTV GmbH elf Beschäftigte.
Kommentare
