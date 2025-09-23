Leichen in Koffer – Mutter schuldig gesprochen

Der Fall hatte in Neuseeland damals für großes Aufsehen gesorgt. Eine nichtsahnende Familie aus Auckland hatte zwei Koffer bei einer Auktion 2022 ersteigert und darin die sterblichen Überreste von zwei Kindern entdeckt. Sie wurden acht und sechs Jahre alt. In Verdacht geriet die Mutter der beiden, die die Morde bereits im Juni oder Juli 2018 begangen haben soll. Anschließend kehrte sie in ihr Herkunftsland Südkorea zurück, dort wurde sie nach einem Hinweis aus der Bevölkerunf festgenommen.