Plötzlich schließen Türen: Baby fährt alleine Zug

Polizei lobt Verhalten der Helfer

Ein Polizeisprecher hob das vorbildliche Verhalten einer 26-Jährigen aus Eschede und einer 66-Jährigen aus Hannover hervor. Beide hätten schnell einen guten Draht zum Baby aufgebaut, seien in Uelzen mit ausgestiegen und hätten auf die Mutter gewartet.

Noch am frühen Abend kam die Mutter schließlich in Uelzen an und konnte ihre Tochter von den neu gewonnen Freundinnen auf dem Bundespolizeirevier wieder in Empfang nehmen. Dem Baby ging es nach der Reise gut. Es musste nicht ärztlich behandelt werden.