Iranische Abgeordnete wollen Bau einer Atombombe

Israel sei „an den Rand des Wahnsinns geraten“ und greife „ohne jede Beachtung internationaler Verpflichtungen an“, schrieben die 71 Abgeordneten (von insgesamt 290) in dem Brief. Überhaupt habe sich die Welt verändert. Im Juni hatte Israels Militär zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA Atomanlagen bombardiert. Danach spitzte sich der Streit auf diplomatischer Ebene zu. Der Westen wirft der iranischen Führung seit langem vor, nach Atomwaffen zu streben.