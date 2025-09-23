Darum sind beim GAK die Schlafprobleme nun weg!

Jeder Zweite kauft bei chinesischen Plattformen
Temu, Shein & Co.:
Trainer Ferdinand Feldhofer war am Tag nach dem überraschenden 1:1 seines GAK gegen Spitzenreiter Rapid ausgeschlafen. Was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Der „Krone“ erzählte er, was ihm besonders gefallen hat und was er sich in den nächsten Tagen und Wochen von seinen Spielern erwartet.
„Nur dass ich es gesagt habe – nach Spielen schlafe ich normal immer gut, weil ich so leer bin“, erzählt Ferdl Feldhofer. „Doch so ehrlich bin ich: Nach den zwei Spieltagen zuvor habe ich nicht gut schlafen können. Und das ist bei mir wirklich eine Ausnahme.“ Das war beim Trainer des GAK nach dem späten 1:1 gegen Rapid anders: „Ich habe gut geschlafen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.