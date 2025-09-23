Darum sind beim GAK die Schlafprobleme nun weg!

„Nur dass ich es gesagt habe – nach Spielen schlafe ich normal immer gut, weil ich so leer bin“, erzählt Ferdl Feldhofer. „Doch so ehrlich bin ich: Nach den zwei Spieltagen zuvor habe ich nicht gut schlafen können. Und das ist bei mir wirklich eine Ausnahme.“ Das war beim Trainer des GAK nach dem späten 1:1 gegen Rapid anders: „Ich habe gut geschlafen.“