Magazin sorgt mit Foto von Van der Beek für Schock

Unerwarteter Moment inmitten des Krebskampfes

Doch dann der unerwartete Moment: Statt auf der Bühne erschien Van Der Beek plötzlich auf der Leinwand – in einer vorab aufgezeichneten Botschaft. Und genau dieses Bild – veröffentlicht vom „People“-Magazin – sorgt nun für Gesprächsstoff. Denn was die Fans dort sahen, war mehr als ein Grußwort. Es war ein Blick in das Gesicht eines Mannes, der seit seiner Darmkrebs-Diagnose im vergangenen Jahr einen erbitterten Kampf führt.