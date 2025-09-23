Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fans in Tränen

Magazin sorgt mit Foto von Van der Beek für Schock

Society International
23.09.2025 10:24
Noch im Mai 2025 zeigte sich James Van Der Beek bei der Premiere seiner Serie „Überkompensation“ ...
Noch im Mai 2025 zeigte sich James Van Der Beek bei der Premiere seiner Serie „Überkompensation“ – voller Energie auf dem roten Teppich. Umso größer nun der Schock: Sein aktueller Auftritt bei der „Dawson’s Creek“-Reunion offenbarte, wie sehr ihn die Krankheit verändert hat.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)

Die große „Dawson’s Creek“-Reunion wurde zum Moment, den niemand vergessen wird. James Van Der Beek musste absagen – und tauchte dann doch plötzlich auf. Doch sein Anblick versetzte die Fans in Schock.

0 Kommentare

Es sollte ein Abend voller Nostalgie und schöner Erinnerungen werden – doch am Ende stockte den Fans der Atem. James Van Der Beek (48), der ewige Dawson aus der Kultserie „Dawson’s Creek“, hatte seine Teilnahme an der großen Reunion im Richard Rodgers Theatre in New York zunächst abgesagt. Offiziell hieß es, eine Erkrankung mache ihm einen Strich durch die Rechnung.

Unerwarteter Moment inmitten des Krebskampfes
Doch dann der unerwartete Moment: Statt auf der Bühne erschien Van Der Beek plötzlich auf der Leinwand – in einer vorab aufgezeichneten Botschaft. Und genau dieses Bild – veröffentlicht vom „People“-Magazin –  sorgt nun für Gesprächsstoff. Denn was die Fans dort sahen, war mehr als ein Grußwort. Es war ein Blick in das Gesicht eines Mannes, der seit seiner Darmkrebs-Diagnose im vergangenen Jahr einen erbitterten Kampf führt.

Das „People“-Magazin veröffentlichte das Foto und teilte es in den sozialen Medien: 

„Seit Monaten auf Abend gefreut“
„Ich habe mich seit Monaten auf diesen Abend gefreut, seit meine Engel Michelle Williams gesagt hat, dass sie ihn organisiert“, sagte Van der Beek. „Ich kann nicht glauben, dass ich nicht dabei bin. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Cast-Kollegen, meine wunderbaren Cast-Kollegen, nicht persönlich sehen kann.“ So gerne wäre er mit den anderen auf der Bühne gestanden.

Lesen Sie auch:
„Dawson‘s Creek“-Star James van der Beek (47) ist an Darmkrebs erkrankt.
Krone Plus Logo
Mit 47 Jahren erkrankt
„Dawson‘s Creek“-Star: Darmkrebs trifft auch Junge
04.11.2024
James van der Beek
„Dawson‘s Creek“-Star ist an Darmkrebs erkrankt
04.11.2024

Mit einem Scherz über seinen „Zweitbesetzung“ Lin-Manuel Miranda, den seine Kinder sogar für ein „Upgrade“ hielten, brachte er das Publikum zum Lachen. Ein Moment, der zeigte: Auch wenn die Krankheit ihn sichtbar zeichnet, seinen Humor und seine Würde hat James Van Der Beek nicht verloren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
James Van Der Beek
New York
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.072 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
142.729 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.257 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1758 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1533 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Society International
Fans in Tränen
Magazin sorgt mit Foto von Van der Beek für Schock
Schwarzer BH & Glitzer
Emily Blunt sorgte mit Nude-Kleid für Aufsehen
Geschiedenen-WG
Pietro Lombardi ist bei Oliver Pocher eingezogen
„Bin eine Kämpferin“
Schock nach Sturz: Carmen Geiss benötigt Gehirn-OP
Nach Absetzung
Jimmy Kimmel kehrt Dienstag mit Show zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf