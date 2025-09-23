Magazin sorgt mit Foto von Van der Beek für Schock

Die große „Dawson’s Creek“-Reunion wurde zum Moment, den niemand vergessen wird. James Van Der Beek musste absagen – und tauchte dann doch plötzlich auf. Doch sein Anblick versetzte die Fans in Schock.
Es sollte ein Abend voller Nostalgie und schöner Erinnerungen werden – doch am Ende stockte den Fans der Atem. James Van Der Beek (48), der ewige Dawson aus der Kultserie „Dawson’s Creek“, hatte seine Teilnahme an der großen Reunion im Richard Rodgers Theatre in New York zunächst abgesagt. Offiziell hieß es, eine Erkrankung mache ihm einen Strich durch die Rechnung.
Unerwarteter Moment inmitten des Krebskampfes
Doch dann der unerwartete Moment: Statt auf der Bühne erschien Van Der Beek plötzlich auf der Leinwand – in einer vorab aufgezeichneten Botschaft. Und genau dieses Bild – veröffentlicht vom „People“-Magazin – sorgt nun für Gesprächsstoff. Denn was die Fans dort sahen, war mehr als ein Grußwort. Es war ein Blick in das Gesicht eines Mannes, der seit seiner Darmkrebs-Diagnose im vergangenen Jahr einen erbitterten Kampf führt.
Das „People“-Magazin veröffentlichte das Foto und teilte es in den sozialen Medien:
„Seit Monaten auf Abend gefreut“
„Ich habe mich seit Monaten auf diesen Abend gefreut, seit meine Engel Michelle Williams gesagt hat, dass sie ihn organisiert“, sagte Van der Beek. „Ich kann nicht glauben, dass ich nicht dabei bin. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Cast-Kollegen, meine wunderbaren Cast-Kollegen, nicht persönlich sehen kann.“ So gerne wäre er mit den anderen auf der Bühne gestanden.
Mit einem Scherz über seinen „Zweitbesetzung“ Lin-Manuel Miranda, den seine Kinder sogar für ein „Upgrade“ hielten, brachte er das Publikum zum Lachen. Ein Moment, der zeigte: Auch wenn die Krankheit ihn sichtbar zeichnet, seinen Humor und seine Würde hat James Van Der Beek nicht verloren.
