Wanderer musste mit Hubschrauber gerettet werden

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag musste am Sonntag ein Wanderer mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. Nach einem Kreislaufkollaps konnte er nicht mehr weitergehen.
Gegen 12.45 Uhr am Sonntag waren drei Wanderer am dritten Tag ihrer Tour in den Mürzsteger Alpen von Neustift an der Lafnitz nach Mariazell unterwegs. Im Bereich des Graf-Meran-Hauses in St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) brach einer der Männer plötzlich zusammen. Ein Begleiter verständigte umgehend die Rettungskräfte.
Der 70-Jährige aus dem Bezirk Oberwart wurde vom Notarzthubschrauber ins LKH Leoben geflogen. Im Einsatz standen sechs Kräfte der Bergrettung Veitsch, der Notarzthelikopter und ein Alpinpolizist.
