Wanderer musste mit Hubschrauber gerettet werden

Gegen 12.45 Uhr am Sonntag waren drei Wanderer am dritten Tag ihrer Tour in den Mürzsteger Alpen von Neustift an der Lafnitz nach Mariazell unterwegs. Im Bereich des Graf-Meran-Hauses in St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) brach einer der Männer plötzlich zusammen. Ein Begleiter verständigte umgehend die Rettungskräfte.