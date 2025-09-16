Feueralarm im Brettfalltunnel: Stau im Frühverkehr

Wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen ist der Verbindungstunnel zwischen Zillertal und Inntal derzeit immer wieder vor allem in den Nachtstunden gesperrt. Am Dienstag gegen 6 Uhr wäre er aber eigentlich für den Verkehr freigegeben, hätte da nicht die Brandmeldeanlage einen Strich durch die Rechnung gemacht.