Feueralarm im Brettfalltunnel: Stau im Frühverkehr

Wer auf dem Weg zur Arbeit aus dem Zillertal heraus oder ins Tal hinein musste, brauchte Dienstagfrüh mehr Geduld als sonst. Weil im Brettfalltunnel zwischen Strass und Schlitters die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, fand ein Feuerwehreinsatz statt.
Wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen ist der Verbindungstunnel zwischen Zillertal und Inntal derzeit immer wieder vor allem in den Nachtstunden gesperrt. Am Dienstag gegen 6 Uhr wäre er aber eigentlich für den Verkehr freigegeben, hätte da nicht die Brandmeldeanlage einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Fehlalarm durch Reinigungsarbeiten
Die beiden Portalfeuerwehren von Strass und Schlitters rückten aus, um die Lage zu erkunden und konnten schließlich Entwarnung geben: Brand gab es keinen. Laut „Krone“-Informationen könnten Reinigungsarbeiten der Grund für die Fehlauslösung gewesen sein.
Während der Abklärung durch den technischen Dienst bildeten sich im Frühverkehr in beide Fahrtrichtungen Rückstaus.
