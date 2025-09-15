Hotel am Achensee wegen Gasalarm evakuiert

Gegen 20 Uhr alarmierte der Kohlenstoffdioxid-Alarm den 41-jährigen Betreiber des Betriebs, der daraufhin die Leitstelle verständigte. Gleichzeitig veranlasste der Mann die Evakuierung des Gebäudes, sodass sich die rund 20 Gäste bereits im Freien befanden, als die Feuerwehren Eben und Jenbach eintrafen. Unter schwerem Atemschutz belüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude und beförderten mehrere Kohlenstoffdioxid-Flaschen ins Freie.