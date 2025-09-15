Hotel am Achensee wegen Gasalarm evakuiert

Schreckmoment für rund 20 Gäste und das Personal eines Beherbergungsbetriebes in Eben am Achensee: Am Sonntagabend löste die Gaswarnanlage einen Alarm aus, das Gebäude musste evakuiert werden. Schlussendlich konnte die Feuerwehr aber Entwarnung geben.
Gegen 20 Uhr alarmierte der Kohlenstoffdioxid-Alarm den 41-jährigen Betreiber des Betriebs, der daraufhin die Leitstelle verständigte. Gleichzeitig veranlasste der Mann die Evakuierung des Gebäudes, sodass sich die rund 20 Gäste bereits im Freien befanden, als die Feuerwehren Eben und Jenbach eintrafen. Unter schwerem Atemschutz belüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude und beförderten mehrere Kohlenstoffdioxid-Flaschen ins Freie.
Nachdem entsprechende Messungen keine erhöhte Gaskonzentration ergaben und das Gebäude belüftet war, wurde der Gastbetreib wieder freigegeben. So konnten die Gäste nach rund 25 Minuten wieder ins Gebäude zurückkehren. Verletzt wurde niemand.
