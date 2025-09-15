Regennasse Kurve wurde Biker (53) zum Verhängnis

Schwerer Motorradunfall am Sonntag in Kals am Großglockner: Ein 53-jähriger Ungar stürzte und verletzte sich so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.
Der 53-Jährige fuhr am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der Kalser Straße in Richtung Matrei in Osttirol, als es im Ortsteil Oberpeischlach zum Unfall kam. Laut Polizei kam der Mann auf der regennassen Fahrbahn in einer scharfen Linkskurve ins Rutschen, woraufhin sich das Motorrad drehte. Der Fahrer stürzte herunter und in Richtung einer Felswand, an der er verletzt liegen blieb.
Mehrere Ärzte leisteten Erste Hilfe
Nachkommende Verkehrsteilnehmer – darunter mehrere Ärzte – leisteten dem Verletzten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der 53-Jährige dann ins Krankenhaus Lienz gebracht.
An seinem Motorrad entstand schwerer Sachschaden. Weil daraus eine größere Menge Treibstoff ausgetreten war, musste die Straßenmeisterei die L26 reinigen.
