Regennasse Kurve wurde Biker (53) zum Verhängnis

Der 53-Jährige fuhr am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der Kalser Straße in Richtung Matrei in Osttirol, als es im Ortsteil Oberpeischlach zum Unfall kam. Laut Polizei kam der Mann auf der regennassen Fahrbahn in einer scharfen Linkskurve ins Rutschen, woraufhin sich das Motorrad drehte. Der Fahrer stürzte herunter und in Richtung einer Felswand, an der er verletzt liegen blieb.