Drogenlenker mit sechs Monate altem Baby gestoppt

Schock bei einer Verkehrskontrolle in Niederösterreich: Ein 26-jähriger Familienvater aus dem Bezirk Amstetten wurde am Wochenende auf der Raststation Völlerndorf (Bezirk St. Pölten) aus dem Verkehr gezogen – und das unter besonders erschreckenden Umständen ...
Der Mann saß am Samstag ohne gültigen Führerschein am Steuer, außerdem schlug ein Drogentest positiv an. Im Auto befand sich seine erst sechs Monate alte Tochter – und auch die 29-jährige Lebensgefährtin, die als Zulassungsbesitzerin eingetragen ist. Sie muss sich nun ebenfalls verantworten, weil sie das Auto einem Lenker ohne Berechtigung überließ.
Nachspiel für Drogenlenker
Eine klinische Untersuchung verweigerte der Niederösterreicher. Für ihn hat die Aktion jetzt ein Nachspiel: Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde, zusätzlich wurde die Jugendwohlfahrt eingeschaltet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.