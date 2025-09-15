Vorteilswelt
Partnerin war dabei

Drogenlenker mit sechs Monate altem Baby gestoppt

Niederösterreich
15.09.2025 12:56
Der Lenker war unter Drogen und ohne Lenkerberechtigung, mit seinem sechs Monate alten Baby ...
Der Lenker war unter Drogen und ohne Lenkerberechtigung, mit seinem sechs Monate alten Baby unterwegs (Symbolbild).(Bild: kemmmx - stock.adobe.com)

Schock bei einer Verkehrskontrolle in Niederösterreich: Ein 26-jähriger Familienvater aus dem Bezirk Amstetten wurde am Wochenende auf der Raststation Völlerndorf (Bezirk St. Pölten) aus dem Verkehr gezogen – und das unter besonders erschreckenden Umständen ...

0 Kommentare

Der Mann saß am Samstag ohne gültigen Führerschein am Steuer, außerdem schlug ein Drogentest positiv an. Im Auto befand sich seine erst sechs Monate alte Tochter – und auch die 29-jährige Lebensgefährtin, die als Zulassungsbesitzerin eingetragen ist. Sie muss sich nun ebenfalls verantworten, weil sie das Auto einem Lenker ohne Berechtigung überließ.

Nachspiel für Drogenlenker
Eine klinische Untersuchung verweigerte der Niederösterreicher. Für ihn hat die Aktion jetzt ein Nachspiel: Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde, zusätzlich wurde die Jugendwohlfahrt eingeschaltet.

