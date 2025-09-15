Erdapfel mit Öko-Herz: Eine Knolle namens Benjamin

Doch ohne die Bauern wäre das Projekt nicht möglich gewesen. In Niederösterreich und im Burgenland bauen fünf Produzenten die neue Sorte an. Die Weinviertler Landwirte Thomas Mattes aus Grund, die Familie Bauer aus Viendorf, Franz Wanzenböck in Zissersdorf. Mit im Ackerboot die tüchtige Marchfelder Ökopionierin Monika Votzi, die in Breitstetten auf die „Benjamin“-Knolle setzt sowie Gerhard Pflamitzer aus Nickelsdorf.