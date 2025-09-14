Alkoholisierter Biker nach Hilfeschreien gerettet

In Inzing (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Samstagabend ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz verletzt. Eine Frau wurde auf seine Hilferufe aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss.
Der Einheimische fuhr mit dem Motorrad laut Polizei vom Inzingberg in Richtung Inzinger Alm und stürzte dabei in einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache. Er begann darauf, durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen, und wurde dabei von einer 31-jährigen Österreicherin gehört. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte.
Erheblich alkoholisiert, Führerschein futsch
Die Rettung brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus Hall. Die Polizei führte einen Alkomattest durch, der eine erhebliche Alkoholisierung anzeigte. Dem Unfalllenker wurde daher vorläufig der Führerschein abgenommen.
