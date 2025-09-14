Alkoholisierter Biker nach Hilfeschreien gerettet

Der Einheimische fuhr mit dem Motorrad laut Polizei vom Inzingberg in Richtung Inzinger Alm und stürzte dabei in einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache. Er begann darauf, durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen, und wurde dabei von einer 31-jährigen Österreicherin gehört. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte.