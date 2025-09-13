Vorteilswelt
Kirk-Attentat in USA

Witwe: „Keine Ahnung, was Sie ausgelöst haben“

Außenpolitik
13.09.2025 09:27

In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Tod des ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat sich seine Witwe Erika Kirk direkt an den Täter gewandt.

In einem hochemotionalen Statement, das vom Youtube-Kanal Turning Point USA ausgestrahlt wurde, erklärte die Witwe dem Täter: „Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade in diesem ganzen Land ausgelöst haben“. Die Bewegung ihres Mannes werde nicht nur überleben, sondern „größer sein als je zuvor“.

Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte der 31-Jährige als Gastredner gesprochen. Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger gefasst – ein Geständnis oder Motiv des Mannes liegt bisher nicht vor.

Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung „Make America Great Again“ (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und glühender Unterstützer des Republikaners. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts. Mit Erika Kirk hatte er zwei Kinder.

Erika Kirk will Bewegung ihres Mannes fortführen
Seine Witwe sagte: „Charlie, ich verspreche dir, dass ich dein Vermächtnis niemals sterben lassen werde.“ In ihrer gut viertelstündigen Stellungnahme fügte sie hinzu: „Ich verspreche dir, dass ich Turning Point USA zur größten Organisation machen werde, die dieses Land je gesehen hat.“

Erika Kirk erklärte, die geplante Tournee durch Universitäten werde fortgesetzt: „In den kommenden Jahren wird es noch mehr Tourneen geben.“ Auch die jährliche Konferenz von Turning Point USA werde weiterhin im Dezember in Phoenix im Bundesstaat Arizona stattfinden. Die Podcast-Show werde ebenfalls weitergehen.

Erika Kirk, US-Vizepräsident JD Vance und dessen Ehefrau Usha Vance beim Verlassen der Air Force ...
Erika Kirk, US-Vizepräsident JD Vance und dessen Ehefrau Usha Vance beim Verlassen der Air Force Two – an Bord war auch die Leiche des erschossenen Politikers.(Bild: AP/Ross D. Franklin)

Dank an Trump und Vance
Sie wandte sich auch an US-Präsident Donald Trump und sagte mit tränenerstickter Stimme: „Mein Mann hat Sie geliebt und er wusste, dass Sie ihn auch geliebt haben. Das hat er wirklich. Ihre Freundschaft war unglaublich. Sie haben ihn so gut unterstützt, genauso wie er Sie.“

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
12.09.2025
Schon 7000 Hinweise
Gouverneur will Todesstrafe für Kirk-Attentäter
12.09.2025
Auf Bühne getötet
Kirk sprach kurz vor Schuss über Waffengewalt
11.09.2025

Sie dankte auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha. „Ihr habt meinen Mann so sehr geehrt, indem ihr ihn nach Hause gebracht habt. Ihr seid beide großartig“, sagte sie.

Donald Trump
USAUtah
YouTube
Tatverdächtiger
Folgen Sie uns auf