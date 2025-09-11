Auf Bühne hingerichtet
Kirk sprach kurz vor Schuss über Waffengewalt
Der Trump-Vertraute Charlie Kirk ist auf offener Bühne brutal umgebracht worden. Der rechte Influencer war besonders bei einer jungen Zielgruppe beliebt und glühender Verfechter liberaler Waffengesetze. Für US-Präsident Donald Trump fungierte er nicht nur als Scharfmacher, sondern auch als politischer Taktgeber.
Der bekannte rechtskonservative US-Aktivist Kirk ist kurz nach einem Attentat an einer Universität im US-Bundesstaat Utah gestorben. Kirk diskutierte CBS zufolge kurz vor seiner Erschießung mit anwesenden Studenten über Waffengewalt in den USA.
Der 31-Jähriger war ein fanatischer Verteidiger des liberalen US-Waffengesetzes und des zweiten Verfassungszusatzes. 2023 sorgte er nur eine Woche nach einem Schulmassaker in Nashville mit umstrittenen Aussagen für einen landesweiten Eklat. „Man wird niemals in einer Gesellschaft mit einer bewaffneten Bürgerschaft leben, in der es keinen einzigen Waffentoten gibt“, erklärte Kirk damals während einer Podiumsdiskussion.
„Das ist Unsinn. Aber ich denke, es ist es wert.“ Er führte weiter aus: „Ich denke, es ist ein vernünftiger Deal, einen Preis von leider einigen Waffentoten jedes Jahr zu haben, damit wir den zweiten Verfassungszusatz zum Schutz unserer anderen von Gott gegebenen Rechte haben können.“ Jetzt wurde er selbst Opfer der grassierenden Waffengewalt in den USA.
„Wir lieben dich, Charlie“, postete Trump in Reaktion auf den Tod von Kirk. Wohl wenige andere Nicht-Regierungsmitglieder hatten so einen Einfluss auf den „Commander-in-Chief“ wie der republikanische Shootingstar. Dem Vernehmen nach spielte Kirk bei der Zusammenstellung des aktuellen Trump-Kabinetts eine gewichtige Rolle.
Trump verliert seinen „Jugendflüsterer“
Kirk war Vorsitzender von Turning Point USA, der führenden konservativen Jugendorganisation des Landes, die er im Alter von 18 Jahren gegründet hatte. Die Gruppe hatte Niederlassungen an mehr als 850 Hochschulen, die Studenten zur Wahl registrieren, konservative Redner an den Campus holen und ein landesweites Netzwerk rechter Studentenvertreter organisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen im ganzen Land zogen in der Regel viele Menschen an.
Trump selbst erklärte in seiner Abschiedsbotschaft an Kirk: „Niemand verstand die Jugend der Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie. Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, insbesondere von mir, und nun ist er nicht mehr unter uns.“ Bereits in der Vergangenheit erklärte er, dass Kirk durch seinen Einfluss unter Jugendlichen erheblich zu seiner Wiederwahl beigetragen hätte.
Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sprach am Mittwochabend (Ortszeit) von einem „politischen Attentat“. FBI-Direktor Kash Patel sagte, eine Person sei zur Befragung festgenommen und anschließend wieder freigelassen worden.
Kommentare
