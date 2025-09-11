Kirk sprach kurz vor Schuss über Waffengewalt

Trump selbst erklärte in seiner Abschiedsbotschaft an Kirk: „Niemand verstand die Jugend der Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie. Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, insbesondere von mir, und nun ist er nicht mehr unter uns.“ Bereits in der Vergangenheit erklärte er, dass Kirk durch seinen Einfluss unter Jugendlichen erheblich zu seiner Wiederwahl beigetragen hätte.