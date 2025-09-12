Gouverneur will Todesstrafe für Kirk-Attentäter

Ein Scharfschütze hatte am Mittwoch an der „Utah Valley University“ (südlich von Salt Lake City) den rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk (31) mit einem Schuss in den Hals getötet – inmitten einer Diskussionsveranstaltung mit rund 3000 Teilnehmern. Der Schütze ist weiterhin flüchtig. Er könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk gezielt haben.

Videosequenz und weitere Fotos veröffentlicht

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagabend (Ortszeit) wurden die Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen bekanntgegeben. Mehr als 7000 Tipps gingen bisher nach offiziellen Angaben ein. Fast 200 Befragungen seien erfolgt. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Die Behörde veröffentlichte weiters eine Videosequenz und weitere Fotos.