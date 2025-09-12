Schon 7000 Hinweise
Gouverneur will Todesstrafe für Kirk-Attentäter
Nach dem tödlichen Angriff auf den rechtskonservativen US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk sucht die Bundespolizei FBI weiter mit Hochdruck einen Verdächtigen. Mehr als 7000 Hinweise seien bereits eingegangen. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, betonte unterdessen, dass es Vorbereitungen gebe, um die Todesstrafe beantragen zu können. Er geht von einem „politischen Attentat“ aus.
Ein Scharfschütze hatte am Mittwoch an der „Utah Valley University“ (südlich von Salt Lake City) den rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk (31) mit einem Schuss in den Hals getötet – inmitten einer Diskussionsveranstaltung mit rund 3000 Teilnehmern. Der Schütze ist weiterhin flüchtig. Er könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk gezielt haben.
Videosequenz und weitere Fotos veröffentlicht
Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagabend (Ortszeit) wurden die Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen bekanntgegeben. Mehr als 7000 Tipps gingen bisher nach offiziellen Angaben ein. Fast 200 Befragungen seien erfolgt. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Die Behörde veröffentlichte weiters eine Videosequenz und weitere Fotos.
Hohe Belohnung ausgesetzt
Die Videosequenz zeigt, wie sich eine Person von einem Dach nach unten hangelt, auf den Boden springt und sich dann zügig wegbewegt. Für Hinweise wurde am Donnerstag eine Belohnung von bis zu 100.000 US-Dollar (85.579,80 Euro) ausgesetzt.
In den letzten Momenten der Pressekonferenz sagte dann der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, die Behörden würden die Todesstrafe in Utah „anstreben“, sobald der Verdächtige gefasst sei. „Wir haben mit unseren Anwälten zusammengearbeitet und alles vorbereitet – eidesstattliche Erklärungen, damit wir in diesem Fall die Todesstrafe verfolgen können“, sagte Cox. „Und das wird hier im Bundesstaat Utah geschehen.“
In Utah wird mit der Giftspritze ausgeführt – oder durch ein Erschießungskommando, wenn die Medikamente für die Injektion nicht aufzutreiben sind.
Wir haben mit unseren Anwälten zusammengearbeitet und alles vorbereitet – eidesstattliche Erklärungen, damit wir in diesem Fall die Todesstrafe verfolgen können.
Spencer Cox, der republikanische Gouverneur von Utah
Der Sarg mit Kirks Leichnam wurde in Begleitung des Vize-Präsidenten JD Vance und seiner Frau Usha Vance von Utah nach Arizona, wo der Podcaster gelebt haben soll, überführt. TV-Bilder zeigten, wie Kirks Ehefrau gestützt von Usha Vance aus einem Flugzeug stieg. Trump sagte in Washington, dass er voraussichtlich zur Beerdigung kommen werde.
US-Außenministerium droht mit Konsequenzen
Das US-Außenministerium drohte unterdessen Ausländern mit Konsequenzen, sollten sie im Internet Gewalt rechtfertigen. Vize-Außenminister Christopher Landau schrieb am Donnerstag auf X – ohne Kirks Namen zu nennen: „Angesichts des schrecklichen Mordes an einer führenden politischen Persönlichkeit möchte ich betonen, dass Ausländer, die Gewalt und Hass verherrlichen, in unserem Land keine willkommenen Besucher sind.“
Er habe Konsularvertreter angewiesen, Maßnahmen zu ergreifen, schrieb Landau weiter, ohne Details zu nennen. Der Vize-Außenminister rief in seinem Post dazu auf, ihm Kommentare von Ausländern zu melden, damit das Außenministerium „das amerikanische Volk schützen kann“. Beispiele oder Beweise für mutmaßliche Aktionen von Ausländern lieferte er nicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.