Wie viele Flüchtlinge aus 2015 heute Jobs haben

Unterschiede je nach Herkunft

Der Sommer 2015 hat bis heute große Auswirkungen – auch am Arbeitsmarkt. „Wir haben wenig über die Kompetenzen der Menschen gewusst“, erinnert sich Iris Schmidt. Die Chefin des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich erzählt: „Es sind Menschen aus Afghanistan zu uns gekommen. Da ist seit 40 Jahren Krieg, da gibt es kein Schulwesen“ – deshalb hätten die Geflüchteten zwar praktische Fähigkeiten, aber keine Formalqualifikationen mitgebracht. Anders war es bei Syrern: „Da war eine Struktur da, die meisten von ihnen hatten so etwas wie ein Bildungssystem erlebt“, so Schmidt.