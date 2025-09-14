Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AMS-Chefin mit Bilanz

Wie viele Flüchtlinge aus 2015 heute Jobs haben

Oberösterreich
14.09.2025 10:00
Iris Schmidt ist Chefin des AMS OÖ. Die Integration von Geflüchteten am Jobmarkt sei komplex: So ...
Iris Schmidt ist Chefin des AMS OÖ. Die Integration von Geflüchteten am Jobmarkt sei komplex: So etwas wie eine Lehre gebe es außerhalb Österreichs und Deutschlands nicht und viele Asylwerber hätten kein Auto gehabt, um zu entfernteren Arbeitsplätzen zu gelangen.(Bild: Wenzel Markus)

Im Sommer 2015 öffnete Österreich seine Grenzen. Zehn Jahre später zieht die Chefin des AMS Oberösterreich, Iris Schmidt, Bilanz: über Sprachbarrieren am Jobmarkt, Unterschiede zwischen den Herkunftsländern und Mechaniker, die sich mit europäischen Autos schwertun.

0 Kommentare

Genau vor zehn Jahren, im September 2015, öffnete Österreich seine Grenzen. Zehntausende Menschen flüchteten durch und in unser Land. Bis zum Jahresende sammelten sich so 88.000 Asylanträge an, die meisten davon aus Syrien und Afghanistan (jeweils rund 25.000).

Unterschiede je nach Herkunft
Der Sommer 2015 hat bis heute große Auswirkungen – auch am Arbeitsmarkt. „Wir haben wenig über die Kompetenzen der Menschen gewusst“, erinnert sich Iris Schmidt. Die Chefin des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich erzählt: „Es sind Menschen aus Afghanistan zu uns gekommen. Da ist seit 40 Jahren Krieg, da gibt es kein Schulwesen“ – deshalb hätten die Geflüchteten zwar praktische Fähigkeiten, aber keine Formalqualifikationen mitgebracht. Anders war es bei Syrern: „Da war eine Struktur da, die meisten von ihnen hatten so etwas wie ein Bildungssystem erlebt“, so Schmidt.

Zitat Icon

Es sind Menschen aus Afghanistan zu uns gekommen. Da ist seit 40 Jahren Krieg, da gibt es kein Schulwesen dort.

Iris Schmidt, Chefin des AMS OÖ

„Für Integration braucht es Arbeit“
Welche Lehren das AMS aus jener Zeit zog? „Für Integration braucht es Arbeit“, antwortet Schmidt. Es sei wichtig, das Thema Job gleich anzugehen, denn: „Wenn Menschen zwei, drei Jahre aus dem Arbeitsmarkt heraußen sind, tust du dir schwerer. Durch die fehlende Regelmäßigkeit eines Tagesablaufes kommt man schwer wieder rein.“

Sprache und Rezession als Hürden
In Zahlen gegossen gelang die Integration am Arbeitsmarkt laut AMS folgendermaßen: Bei der Gruppe der 2015 zu uns Geflüchteten liegt die Arbeitslosenquote in OÖ bei 13 Prozent, im Vergleich zu 4,5 Prozent bei österreichischen Staatsbürgern. Das liege auch an der aktuellen Wirtschaftsflaute, meint Schmidt: „Menschen mit wenig oder nicht anerkannter Qualifizierung werden in Zeiten von Rezession schneller freigesetzt.“ Ebenfalls eine Hürde sei die Sprache – manche bräuchten anfangs auch noch Hilfe bei der Alphabetisierung in ihrer Muttersprache.

Arbeitslosenquote

Rund 13 Prozent der Menschen, die 2015 nach Oberösterreich geflüchtet sind, sind laut AMS als jobsuchend gemeldet. Die allgemeine Arbeitslosenquote liegt bei 4,5 Prozent.

„Da sind Welten dazwischen“
Und nicht zuletzt spielen ganz praktische Dinge eine Rolle: „Viele aus der 2015er-Fluchtbewegung haben gesagt, sie hätten Mechaniker gelernt. Die Autos, die es bei ihnen gab, wären bei uns Oldtimer“, erzählt Schmidt. „Die sind super qualifiziert, wenn es um Oldtimer geht, aber bei uns brauchen sie einen Computer zur Fehleranalyse der modernen Autos. Da sind Welten dazwischen. Diese Qualifikationen trotz teilweise traumatischer Fluchterlebnisse nachzuholen, ist eine große Herausforderung.“

Das Fazit der AMS-Geschäftsführerin fällt zehn Jahre nach dem Sommer 2015 dennoch insgesamt positiv aus: „In Oberösterreich haben wir es geschafft, dass wir sehr viele Menschen im Arbeitsmarkt integrieren konnten.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
185.797 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
135.479 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.359 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
2682 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2326 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
1791 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Mehr Oberösterreich
Zwei Verletzte
Ladekabel soll Wohnhausbrand ausgelöst haben
Drama auf Kreuzung
Mopedfahrer (54) starb nach Frontalkollision
AMS-Chefin mit Bilanz
Wie viele Flüchtlinge aus 2015 heute Jobs haben
Tödlicher Forstunfall
Schwammerlsucher fand verunglückten Altbauer
Gerichtsvollzieher
Ein Richter lehnte Prozess wegen Befangenheit ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf