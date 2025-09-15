Vorteilswelt
Wenn der Herbst neue Impulse setzt

Reisen & Urlaub
15.09.2025 09:31
Bezahlte Anzeige
(Bild: VilaVita)

VILA VITA Pannonia****S ist der Ort, an dem das Tempo der Außenwelt verblasst und Erlebnisse entstehen, die nachwirken. Ein Naturresort, das kompromisslos auf Weite, klare Luft und Natur setzt – und gleichzeitig ein Zuhause für all jene ist, die Komfort, Design und Kulinarik auf höchstem Niveau erwarten. Im Seewinkel verändert der Herbst nicht nur die Landschaft, sondern auch die Stimmung – und lädt dazu ein, Energie zu tanken und bewusst zu genießen. 

Das Naturresort erstreckt sich wie ein kleines Dorf am Rande des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel. Architektur, Landschaft und Lebensgefühl verschmelzen hier zu einem stimmigen Ganzen. Designerzimmer mit offenen Blickachsen, großzügige Suiten, private Spa-Bereiche, charmante Bungalows im Grünen und luxuriöse Residenzen direkt am See – alles ist so gestaltet, dass Nähe zur Natur und höchster Komfort harmonisch zusammenfinden. Ob der erste Kaffee am See oder der Sonnenaufgang über den Schilfgräsern – jeder Moment ist inszeniert, ohne inszeniert zu wirken.

Aussteigen. Eintauchen. Aufleben.

Die Herbstpackages sind weit mehr als typische Urlaubsangebote – sie sind Schlüssel zu intensiven Auszeiten. Gäste genießen das Wellness- und Saunadorf, Spaziergänge über knisterndes Schilfgras, Fahrradtouren durch die klare Luft des Seewinkels oder ein Glas regionalen Rotwein am knisternden Kamin. Besonders beliebt: das Wein- & Wellness-Package.

(Bild: VilaVita)
(Bild: VilaVita)

Familien erwartet im Herbst ein ganz besonderes Highlight: Das Herbstferien-Special lädt zu Outdoor-Survival-Abenteuern, knisternden Lagerfeuern mit Speckbraten, spannenden Familienolympiaden und Ausflügen in den Familypark. Während die Kinder Natur, Spaß und Abenteuer erleben, genießen die Eltern entspannte Momente im Spa oder beim gemeinsamen Abendessen. Ein Urlaub voller Erholung und gemeinsamer Momente – perfekt für die ganze Familie!

(Bild: VilaVita)
(Bild: VilaVita)

Kulinarik, die begeistert

Regionale Zutaten, kreativer Anspruch, überraschende Kombinationen – so präsentiert sich die Küche im VILA VITA Pannonia****S. Vom Ganslgericht mit heimischen Kräutern, über herbstliche Gemüsevariationen bis zu raffinierten Desserts erzählt jede Mahlzeit ihre eigene Geschichte. Die perfekte Bühne dafür bietet das Restaurant „die Möwe“. Direkt am See gelegen, mit Terrassenblick, der das Wasser wie eine lebendige Leinwand wirken lässt.

Genuss trifft hier auf Ruhe, Geschmack

VILA VITA Pannonia ist mehr als eine Kulisse – es ist Ausgangspunkt. Morgens eine Joggingrunde durch den Wald, nachmittags eine Fahrradtour durch den Seewinkel, zwischendurch Vogelbeobachtung oder ein Besuch bei einem lokalen Winzer. Alles geschieht im eigenen Tempo, begleitet von der Weite der Landschaft und dem besonderen Licht dieser Jahreszeit.

Herbst, der nachwirkt

Das Resort inszeniert den Herbst nicht als Klischee. Kein goldener Schleier, keine kitschigen Postkartenmotive. Stattdessen echte Momente: intensive Ruhe, pure Natur, bewusst eingesetzte Genüsse. Ein Herbst, der nicht gefällig ist, sondern aufregend, erfrischend, inspirierend. Ein Herbst, der lange nachklingt. Jetzt alle Herbstangebote entdecken.

VILA VITA Pannonia****S

Storchengasse 1, 7152 Pamhagen

+43 2175/21870-0

info@vilavitapannonia.at

vilavitapannonia.at

