Pereira vierter Nottingham-Coach in dieser Saison

Gasser als Quali-5. sicher im Slopestyle-Finale!
Millauer klar out
Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Nottingham Forest hat Vitor Pereira zum vierten Cheftrainer in der laufenden Saison ernannt!
Drei Tage nach der Trennung von Sean Dyche gab der Tabellensiebzehnte die Verpflichtung des 57-jährigen Portugiesen bekannt, der 2025 den Liga-Konkurrenten Wolverhampton gecoacht hatte.
Vor Pereira und Dyche versuchten sich in der aktuellen Saison bereits Nuno Espirito Santo und Ange Postecoglou beim einstigen Europapokal-Sieger der Landesmeister.
