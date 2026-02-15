Vorteilswelt
Rettet er den Klub?

Pereira vierter Nottingham-Coach in dieser Saison

Premier League
15.02.2026 16:14
Vitor Pereira
Vitor Pereira(Bild: AP/Dave Shopland)
krone Sport
krone Sport

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Nottingham Forest hat Vitor Pereira zum vierten Cheftrainer in der laufenden Saison ernannt!

Drei Tage nach der Trennung von Sean Dyche gab der Tabellensiebzehnte die Verpflichtung des 57-jährigen Portugiesen bekannt, der 2025 den Liga-Konkurrenten Wolverhampton gecoacht hatte.

Vor Pereira und Dyche versuchten sich in der aktuellen Saison bereits Nuno Espirito Santo und Ange Postecoglou beim einstigen Europapokal-Sieger der Landesmeister.

Premier League
15.02.2026 16:14
