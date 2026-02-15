27-Jähriger prallte mit seinem Wagen gegen Baum

Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen in Linz. Ein 27-jähriger Afghane verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker wurde in dem Wrack eingeklemmt, seine Beifahrerin konnte sich selbstständig befreien.
Ein 27-jähriger Afghane aus Linz fuhr Sonntag gegen 5.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Unionstraße in Richtung Leonding. Dabei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, wodurch er von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Am Pkw entstand Totalschaden. Die 35-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.
Blut sichergestellt
Der Lenker musste mittels technischem Gerät der Berufsfeuerwehr aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde er unter notärztlicher Begleitung in den Med Campus 3 verbracht. Da ein Alkotest mit dem Lenker nicht möglich war, wurde eine Sicherstellung des Blutes durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.
