Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wrack eingeklemmt

27-Jähriger prallte mit seinem Wagen gegen Baum

Oberösterreich
15.02.2026 15:00
Am Wagen entstand Totalschaden.
Am Wagen entstand Totalschaden.(Bild: Berufsfeuerwehr Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen in Linz. Ein 27-jähriger Afghane verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker wurde in dem Wrack eingeklemmt, seine Beifahrerin konnte sich selbstständig befreien.

0 Kommentare

Ein 27-jähriger Afghane aus Linz fuhr Sonntag gegen 5.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Unionstraße in Richtung Leonding. Dabei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, wodurch er von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Am Pkw entstand Totalschaden. Die 35-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.

Der Lenker wurde schwer verletzt befreit.
Der Lenker wurde schwer verletzt befreit.(Bild: Berufsfeuerwehr Linz)

Blut sichergestellt
Der Lenker musste mittels technischem Gerät der Berufsfeuerwehr aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde er unter notärztlicher Begleitung in den Med Campus 3 verbracht. Da ein Alkotest mit dem Lenker nicht möglich war, wurde eine Sicherstellung des Blutes durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
195.365 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
144.186 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.407 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1272 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
732 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
682 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Mehr Oberösterreich
In Wrack eingeklemmt
27-Jähriger prallte mit seinem Wagen gegen Baum
Bundesliga im Ticker
LIVE: Blau-Weiß Linz gegen Wolfsberger AC
Berühmte Süßwarenmarke
Er steckt als Zeichner hinter den Haribo-Goldbären
Krone Plus Logo
Kraft von Schamanen
Playmate und Heilerin – ruft jetzt die Politik?
Dank Medizin-Uni
Endlich gibt es wieder genügend Jungärzte in OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf