27-Jähriger prallte mit seinem Wagen gegen Baum

Ein 27-jähriger Afghane aus Linz fuhr Sonntag gegen 5.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Unionstraße in Richtung Leonding. Dabei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, wodurch er von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Am Pkw entstand Totalschaden. Die 35-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.