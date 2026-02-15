Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 100 km/h

Stürmische Windböen: Schöckl-Seilbahn steht still

Steiermark
15.02.2026 14:53
Die Schöckl-Seilbahn steht aktuell still (Archivbild).
Die Schöckl-Seilbahn steht aktuell still (Archivbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Stürmischer Nordwestwind hat die Steiermark fest im Griff. Windböen bis zu 100 km/h sorgen dafür, dass die Schöckl-Seilbahn am heutigen Sonntag nicht mehr anfahren wird. Meteorologe Peter Wolfseder gibt einen Überblick über die Windspitzen.

0 Kommentare

Auf den Schöckl fährt aktuell keine Seilbahn. Und das dürfte wohl noch bis zum Abend so bleiben, heißt es auf Nachfrage. Denn: Am Berg oben bläst der Wind mit bis zu 100 km/h, herunten in St. Radegund gab es auch bereits Spitzen von 90 km/h.

„Der Grund ist eine Nordwestströmung im Alpenraum, die kräftigen bis stürmischen und föhnartigen Wind bringt“, erklärt Peter Wölflingseder, Meteorologe bei Ubimet. Diese Strömung bildete sich zwischen einem Hoch in Skandinavien und einem Tief mit dem Namen „Viviana“ in den südlicheren Teilen Europas, das auch bei uns für niedrigere Temperaturen sorgt.

Zitat Icon

Wir dürften den Höhepunkt bereits erreicht haben. Im Tageslauf wird der Wind weniger, bevor er über Nacht abflaut.

Meteorologe Peter Wölflingseder

Aber Wölflingseder kann Entwarnung geben: „Wir dürften den Höhepunkt bereits erreicht haben. Im Tageslauf wird der Wind weniger, bevor er über Nacht abflaut.“ In Graz wurden am heutigen Sonntag immerhin Böen mit 60 km/h, im Murtal Spitzen von 70 km/h gemessen. Auch Lifte in manchen Skigebieten standen zeitweise still.

Lesen Sie auch:
Emotionale Spurensuche: Helmut Satzinger und sein Neffe Wolfgang Meixner
Krone Plus Logo
Rückkehr mit 87 Jahren
Erinnerung an Kindheit am Berg: „Schönste Zeit“
15.02.2026
Wechsel im Skigebiet
Planai-Chef: „Groß ausbauen werden wir nicht mehr“
15.02.2026

Zum Wochenanfang legt sich also der Sturm – aber es bleibt kalt. Höchstwerte von null bis fünf Grad werden von Montag bis Mittwoch erwartet. „Danach könnte es eventuell nochmals frostig werden“, sagt Wolflingseder.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
15.02.2026 14:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
195.365 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
144.186 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.407 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1272 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
732 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
682 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf