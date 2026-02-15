Stürmische Windböen: Schöckl-Seilbahn steht still

Stürmischer Nordwestwind hat die Steiermark fest im Griff. Windböen bis zu 100 km/h sorgen dafür, dass die Schöckl-Seilbahn am heutigen Sonntag nicht mehr anfahren wird. Meteorologe Peter Wolfseder gibt einen Überblick über die Windspitzen.
Auf den Schöckl fährt aktuell keine Seilbahn. Und das dürfte wohl noch bis zum Abend so bleiben, heißt es auf Nachfrage. Denn: Am Berg oben bläst der Wind mit bis zu 100 km/h, herunten in St. Radegund gab es auch bereits Spitzen von 90 km/h.
„Der Grund ist eine Nordwestströmung im Alpenraum, die kräftigen bis stürmischen und föhnartigen Wind bringt“, erklärt Peter Wölflingseder, Meteorologe bei Ubimet. Diese Strömung bildete sich zwischen einem Hoch in Skandinavien und einem Tief mit dem Namen „Viviana“ in den südlicheren Teilen Europas, das auch bei uns für niedrigere Temperaturen sorgt.
Wir dürften den Höhepunkt bereits erreicht haben. Im Tageslauf wird der Wind weniger, bevor er über Nacht abflaut.
Meteorologe Peter Wölflingseder
Aber Wölflingseder kann Entwarnung geben: „Wir dürften den Höhepunkt bereits erreicht haben. Im Tageslauf wird der Wind weniger, bevor er über Nacht abflaut.“ In Graz wurden am heutigen Sonntag immerhin Böen mit 60 km/h, im Murtal Spitzen von 70 km/h gemessen. Auch Lifte in manchen Skigebieten standen zeitweise still.
Zum Wochenanfang legt sich also der Sturm – aber es bleibt kalt. Höchstwerte von null bis fünf Grad werden von Montag bis Mittwoch erwartet. „Danach könnte es eventuell nochmals frostig werden“, sagt Wolflingseder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.