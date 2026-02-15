Große Suchaktion
„Nicht menschenscheu“: Wolf stoppt Faschingsumzug
Wegen einer mutmaßlichen Wolfsichtung hat am Samstag ein Faschingsumzug im deutschen Leverkusen kurzzeitig anhalten müssen.
Gegen Mittag seien die ersten Hinweise von Bürgern über einen Wolf im Stadtgebiet eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Hinweise erreichten auch den Leiter des Karnevalszugs, der den Zug daraufhin unterbrach.
„War nicht menschenscheu“
Polizisten, die den Karnevalszug absicherten, gingen auf die Suche nach dem Tier. „Er war nicht sehr menschenscheu, wir haben ihn gesucht und gefunden“, so der Polizeisprecher.
Das Tier sei weitergelaufen und nach etwa einer Stunde letztmalig gesehen worden. Der Karnevalszug habe nur kurz angehalten. In sozialen Medien sind unterschiedliche Videos (siehe oben) von dem Tier zu sehen. Die Polizei ging davon aus, dass es tatsächlich ein Wolf war.
Keine Gefahr für Bevölkerung
Die Polizei habe sich erkundigt, was zu tun sei und beim zuständigen Jäger und beim Veterinäramt angerufen. „Es wurde uns gesagt, von dem Wolf gehe keinerlei Gefahr aus.“ Wölfe seien für Menschen grundsätzlich ungefährlich, außer wenn sie krank seien oder dergleichen. Das sei nicht der Fall gewesen.
