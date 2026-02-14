Opernball-Insider-Talk

Was die Kameras nicht gesehen haben

Adabei-TV Clips
14.02.2026 06:00
Was passiert hinter den Kulissen des weltberühmten Wiener Opernballs? krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg und „Kronen Zeitung“-Unterhaltungschef Norman Schenz plaudern über Momente, die Kameras nicht gezeigt haben – von spontanen Begegnungen bis zu den heimlichen Stargästen! Mehr im Video. 

