Dem Pharao sollen im Ring die Lichter ausgehen

Geboren in Grosny (Russland), floh er als Kind vor dem Krieg und wuchs in Österreich auf, wo er früh mit dem Boxen begann. Nach einer erfolgreichen Amateurkarriere wanderte er in die USA aus, um dort seinen Traum vom Profiboxen zu verwirklichen – ein mutiger Schritt, der sich bisher ausgezahlt hat.

In Los Angeles, wo er heute lebt und trainiert, hat sich Dzambekov mit einem harten Trainingsalltag und professionellem Umfeld etabliert. Sein Stil als Linksausleger (Southpaw), seine Schlagkraft und vor allem seine mentale Stärke in engen Situationen haben ihm bisher eine weiße Weste eingebracht.