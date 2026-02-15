Vorteilswelt
Wiener in Las Vegas

Dem Pharao sollen im Ring die Lichter ausgehen

Sport-Mix
15.02.2026 15:46
Umar Dzambekov kämpft in Las Vegas für Rot-Weiß-Rot.
Umar Dzambekov kämpft in Las Vegas für Rot-Weiß-Rot.(Bild: Wildcardboxingclub)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Österreichs Box-Aushängeschild Umar Dzambekov absolviert in der Nacht auf Montag in der Meta APEX Arena in Las Vegas den Kampf seines Lebens. Mit Ahmed Elbiali wartet ein Gegner, der in seiner bisherigen Karriere erst einen Kampf verloren hat.

0 Kommentare

Umar Dzambekov ist aktuell der einzige Österreicher, der es im Profiboxen derart weit geschafft hat - ungeschlagen, mit beeindruckender Bilanz und als fixer Bestandteil der US-Boxszene. 13 Mal stand er als Profi im Ring, ebenso oft ging er als Sieger hervor. Neun Kämpfe davon gewann er durch KO. Aber auch sein Gegner ist ein absoluter Top-Mann: Ahmed „The American Pharaoh“ Elbiali!

Gegner mit viel Erfahrung
Ahmed Elbiali (24-1-0) gilt als erfahrener Routinier im Halbschwergewicht. Mit 24 Siegen und 19 Knockouts sowie nur einer Niederlage in seiner langen Profikarriere ist der 35-jährige Ägypter kein gewöhnlicher Gegner - sondern ein echter Prüfstein für jeden aufstrebenden Fighter. Er kämpft seit 2013 professionell, war mehrfach in prestigeträchtigen Kämpfen aktiv und hat unter anderem gegen bekannte Namen geboxt und Titel im regionalen Verband gewonnen.

(Bild: Zuffa Boxing)

Für Dzambekov ist der Kampf die Gelegenheit, sich auf der internationalen Bühne weiter bekannt zu machen, für Österreich Geschichte zu schreiben. Als bisher einziger Österreicher ist es ihm gelungen, in einer solchen Position auf einer großen US-Boxkarte vertreten zu sein. Der Kampf findet nämlich als Co-Main-Event, nur einen Schritt entfernt vom Hauptkampf des Abends, statt und ist auf zehn Runden angesetzt.

Umar Dzambekov

Geboren in Grosny (Russland), floh er als Kind vor dem Krieg und wuchs in Österreich auf, wo er früh mit dem Boxen begann. Nach einer erfolgreichen Amateurkarriere wanderte er in die USA aus, um dort seinen Traum vom Profiboxen zu verwirklichen – ein mutiger Schritt, der sich bisher ausgezahlt hat.

In Los Angeles, wo er heute lebt und trainiert, hat sich Dzambekov mit einem harten Trainingsalltag und professionellem Umfeld etabliert. Sein Stil als Linksausleger (Southpaw), seine Schlagkraft und vor allem seine mentale Stärke in engen Situationen haben ihm bisher eine weiße Weste eingebracht.

Das Duell verspricht Spannung, hochklassige Technik und vielleicht den nächsten großen Schritt in Dzambekovs Karriere – ein Ereignis, das den österreichischen Boxsport weltweit in den Fokus rücken könnte.

Sport-Mix
15.02.2026 15:46
Folgen Sie uns auf