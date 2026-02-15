Schon 13 Medaillen: Sind Sie zufrieden?

Die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sorgen für Gänsehautmomente, Medaillenträume und intensive Diskussionen. Mit bereits 13 Medaillen darf sich Österreich über eine starke Zwischenbilanz freuen. Zwischen Skifahren, Skisprung und Eissport wird im ganzen Land mitgefiebert und mitanalysiert. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Schon 13 Medaillen: Sind Sie mit der Leistung unserer Sportler bei der Winterolympiade 2026 zufrieden?“