Frage des Tages

Schon 13 Medaillen: Sind Sie zufrieden?

Community
15.02.2026 15:47
Sind Sie mit den Aktuellen Medaillenspiegel zufrieden?
Sind Sie mit den Aktuellen Medaillenspiegel zufrieden?(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sorgen für Gänsehautmomente, Medaillenträume und intensive Diskussionen. Mit bereits 13 Medaillen darf sich Österreich über eine starke Zwischenbilanz freuen. Zwischen Skifahren, Skisprung und Eissport wird im ganzen Land mitgefiebert und mitanalysiert. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Schon 13 Medaillen: Sind Sie mit der Leistung unserer Sportler bei der Winterolympiade 2026 zufrieden?“

0 Kommentare

Wie bewerten Sie das bisherige Abschneiden des österreichischen Teams? Entsprechen 13 Medaillen Ihren Erwartungen, oder hätten Sie sich gerade in traditionellen Wintersportarten noch mehr erhofft? Zählen für Sie vor allem Goldmedaillen, oder auch konstante Top-Platzierungen und starke Nachwuchsleistungen?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

15.02.2026 15:47
