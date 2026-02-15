Hier kommt Prinzessin Lilibeth nach Papa Harry

Nur selten lassen Herzogin Meghan und Prinz Harry die Öffentlichkeit an ihrem Familienleben teilhaben. Am Valentinstag teilte Meghan aber ein süßes Bild, das zeigt, dass Lilibeth (4) in einem Detail ganz nach ihrem Vater kommt.
Die Herzogin veröffentlichte auf Instagram einen herzigen Valentinsgruß. Auf dem Foto hält Harry die kleine Lilibeth im Arm und schaut seine Tochter liebevoll an. Lilibeth trägt ein rosa Ballett-Röckchen und scheint abgelenkt von den vielen roten Luftballons, die sie an einer Schnur hält.
„Diese Zwei + Archie = Meine ewigen Valentinsschätze“, schrieb Meghan zum Bild. Sohn Archie (6) ist in dem Instagram-Beitrag allerdings nicht zu sehen. Deutlich erkennbar ist aber ein Detail, in dem Lilibeth ganz nach ihrem Papa kommt: Beide haben rote Haare.
Einen Tag vor dem Valentinstag dürften Meghan und Harry ihre Liebe schon vorgefeiert haben. Die beiden wurden bei einem gemeinsamen Abendessen in einem ihrer Lieblingsrestaurants in Beverly Hills in Kalifornien gesichtet, wie das „People“-Magazin berichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.