Süßes Foto zeigt:

Hier kommt Prinzessin Lilibeth nach Papa Harry

Royals
15.02.2026 16:00
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Prinz Harry und Herzogin Meghan(Bild: Amy Katz / Zuma / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur selten lassen Herzogin Meghan und Prinz Harry die Öffentlichkeit an ihrem Familienleben teilhaben. Am Valentinstag teilte Meghan aber ein süßes Bild, das zeigt, dass Lilibeth (4) in einem Detail ganz nach ihrem Vater kommt.

0 Kommentare

Die Herzogin veröffentlichte auf Instagram einen herzigen Valentinsgruß. Auf dem Foto hält Harry die kleine Lilibeth im Arm und schaut seine Tochter liebevoll an. Lilibeth trägt ein rosa Ballett-Röckchen und scheint abgelenkt von den vielen roten Luftballons, die sie an einer Schnur hält.

„Diese Zwei + Archie = Meine ewigen Valentinsschätze“, schrieb Meghan zum Bild. Sohn Archie (6) ist in dem Instagram-Beitrag allerdings nicht zu sehen. Deutlich erkennbar ist aber ein Detail, in dem Lilibeth ganz nach ihrem Papa kommt: Beide haben rote Haare. 

Lesen Sie auch:
Mini-Stars am Netflix-Set: Archie mit Filmklappe, Lilibet im Regiestuhl
Mini-Rotschöpfe am Set
Meghan veröffentlicht seltene Fotos ihrer Kinder
02.09.2025
Mini-Prinzessin ist 4!
Meghan zeigt ganz intime Fotos von ihrer Lilibet
04.06.2025

Einen Tag vor dem Valentinstag dürften Meghan und Harry ihre Liebe schon vorgefeiert haben. Die beiden wurden bei einem gemeinsamen Abendessen in einem ihrer Lieblingsrestaurants in Beverly Hills in Kalifornien gesichtet, wie das „People“-Magazin berichtet. 

Royals
15.02.2026 16:00
