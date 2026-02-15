Von Auto gezogen: Bub stirbt bei Schlittenunfall

Elfjähriger starb noch am Unfallort

Der Elfjährige starb nach Informationen der „Bild“-Zeitung noch am Unfallort. Zwei Rettungshubschrauber, die neben einer Rettungswagen-Besatzung angefordert wurden, konnten den Buben nicht mehr retten. Laut Auskunft eines Polizeisprechers saßen noch zwei weitere Kinder (11, 13) auf dem Schlitten, als es zu dem Unglück kam. Die beiden wurden leicht verletzt.