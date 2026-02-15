Drama in Deutschland
Von Auto gezogen: Bub stirbt bei Schlittenunfall
Ein Bub ist am Sonntagvormittag in Deutschland bei einem Unfall mit einem selbstgebauten Plastikschlitten getötet worden. Ein Autofahrer (37) hatte den Elfjährigen mit seinem Wagen gezogen.
Der Autofahrer soll auf einem Feldweg nahe Kuchelmiß (Landkreis Rostock) die Kontrolle über seinen silbernen Mercedes-Transporter verloren haben, woraufhin der selbstgebastelte Plastikschlitten, der per Seil an der Anhängerkupplung befestigt war, mit hohem Tempo frontal gegen einen Holzstapel krachte.
Elfjähriger starb noch am Unfallort
Der Elfjährige starb nach Informationen der „Bild“-Zeitung noch am Unfallort. Zwei Rettungshubschrauber, die neben einer Rettungswagen-Besatzung angefordert wurden, konnten den Buben nicht mehr retten. Laut Auskunft eines Polizeisprechers saßen noch zwei weitere Kinder (11, 13) auf dem Schlitten, als es zu dem Unglück kam. Die beiden wurden leicht verletzt.
Ermittlungen gegen den Fahrer
Gegen den Fahrer, der mit keinem der Kinder verwandt ist, wird nun wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.