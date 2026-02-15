Monobob: Katrin Beierl steigt zur Halbzeit aus

„Die zwei Läufe sind nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hätte. Es war schwer, die Konzentration hochzuhalten. In den letzten Tagen war aufgrund der Verletzung viel los“, begründete Beierl ihre Entscheidung. Für Stampfer verständlich. „Da fehlen ein paar Hundertstel, und wenn es um die vorderen Plätze geht, macht genau das den Unterschied.“ Vor allem die erste Fahrt sei „von oben bis unten nicht gut“ gewesen, in Lauf zwei habe sich das fortgesetzt.