Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sehr große Belastung“

Monobob: Katrin Beierl steigt zur Halbzeit aus

Olympia
15.02.2026 16:15
Katrin Beierl
Katrin Beierl(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Als 17. aussichtslos zurück, hat Katrin Beierl zur Hälfte des olympischen Monobob-Bewerbs am Sonntag die Konsequenzen gezogen und nach zwei fehlerhaften Läufen ihren Rückzug angekündigt.

0 Kommentare

Die Niederösterreicherin, die kürzlich einen Mittelfußknochenbruch erlitten hat, will sich auf den Zweier (Freitag/Samstag) vorbereiten. „Wir wollen kein unnötiges Risiko Richtung Zweierbob-Rennen eingehen. Die Belastung auf den Fuß ist sehr groß“, erklärte Bob-Chefcoach Wolfgang Stampfer.

Großer Rückstand
Zweieinhalb Wochen nach der Operation eines Mittelfußknochenbruchs riss Beierl nach zwei von vier Durchgängen 2,04 Sek. Rückstand auf die Führende Laura Nolte auf. Elana Meyers Taylor (+0,22) und Kaillie Armbruster Humphries (+0,31) aus den USA sind erste Verfolgerinnen der Deutschen. Die weiteren zwei Läufe folgen am Montag.

„Die zwei Läufe sind nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hätte. Es war schwer, die Konzentration hochzuhalten. In den letzten Tagen war aufgrund der Verletzung viel los“, begründete Beierl ihre Entscheidung. Für Stampfer verständlich. „Da fehlen ein paar Hundertstel, und wenn es um die vorderen Plätze geht, macht genau das den Unterschied.“ Vor allem die erste Fahrt sei „von oben bis unten nicht gut“ gewesen, in Lauf zwei habe sich das fortgesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
195.854 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
146.113 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.634 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
792 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
730 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Mehr Olympia
„Sehr große Belastung“
Monobob: Katrin Beierl steigt zur Halbzeit aus
Andexer auf Platz 21
Nach Brignone lässt auch Vittozzi Italien jubeln
„Schon zach für mich“
Scheib nach RTL: „Will nichts auf andere schieben“
Packender Olympia-RTL
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
Brunner selbstironisch
„Kein einziges Mal im Ziel und doch eine Medaille“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf