Monobob: Katrin Beierl steigt zur Halbzeit aus

Als 17. aussichtslos zurück, hat Katrin Beierl zur Hälfte des olympischen Monobob-Bewerbs am Sonntag die Konsequenzen gezogen und nach zwei fehlerhaften Läufen ihren Rückzug angekündigt.
Die Niederösterreicherin, die kürzlich einen Mittelfußknochenbruch erlitten hat, will sich auf den Zweier (Freitag/Samstag) vorbereiten. „Wir wollen kein unnötiges Risiko Richtung Zweierbob-Rennen eingehen. Die Belastung auf den Fuß ist sehr groß“, erklärte Bob-Chefcoach Wolfgang Stampfer.
Großer Rückstand
Zweieinhalb Wochen nach der Operation eines Mittelfußknochenbruchs riss Beierl nach zwei von vier Durchgängen 2,04 Sek. Rückstand auf die Führende Laura Nolte auf. Elana Meyers Taylor (+0,22) und Kaillie Armbruster Humphries (+0,31) aus den USA sind erste Verfolgerinnen der Deutschen. Die weiteren zwei Läufe folgen am Montag.
„Die zwei Läufe sind nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hätte. Es war schwer, die Konzentration hochzuhalten. In den letzten Tagen war aufgrund der Verletzung viel los“, begründete Beierl ihre Entscheidung. Für Stampfer verständlich. „Da fehlen ein paar Hundertstel, und wenn es um die vorderen Plätze geht, macht genau das den Unterschied.“ Vor allem die erste Fahrt sei „von oben bis unten nicht gut“ gewesen, in Lauf zwei habe sich das fortgesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.