Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altkanzler dementierte

„Frei erfunden“? Hofburg bestätigt Kern-Treffen

Innenpolitik
15.02.2026 16:11
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Der nach Christian Kerns Rückzieher im möglichen Duell um den Parteivorsitz eben nicht mehr geheim gebliebene Geheimplan sorgte für Wirbel. Die „Krone“ enthüllte die Überlegungen für den Fall der Machtübernahme in der SPÖ. Kern selbst wies all das als „frei erfunden“ zurück – was Brisanz birgt, da das Treffen des Ex-Kanzlers mit dem Bundespräsidenten in der Hofburg nun auch offiziell bestätigt wird. 

0 Kommentare

Heftige Wellen schlug der „Krone“-Bericht zum Geheimplan des roten Ex-Kanzlers Christian Kern. Wie gleich mehrere enge Vertraute erklärten, wollte Kern selbst, immerhin Ex-ÖBB-Chef und aktuell, wie eben weiter Geschäftsführer der international tätigen Lokomotiv-Leasing-Firma ELL, eher Verkehrsminister werden. 

Zudem soll im Kreis der Kern-Vertrauten klar abgesprochen gewesen sein, dass man dem ehemaligen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda seinen alten Job im Falle der Machtübernahme wieder anbieten wollte. Drozda selbst erklärte daraufhin, nicht an dem Geheimplan mitgewirkt zu haben und auch keinen Wunsch zu hegen, in die Politik zurückzukehren.

Lesen Sie auch:
Forum
Was hätten Sie sich von Kern erwartet?
15.02.2026
Er war in der Hofburg
Kerns Geheim-Pläne mit First Lady und Regierung
15.02.2026
Kern gastierte Ende Jänner bei Van der Bellen in der Hofburg – das wird jetzt auch offiziell ...
Kern gastierte Ende Jänner bei Van der Bellen in der Hofburg – das wird jetzt auch offiziell bestätigt.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

Pläne mit First Lady werden dementiert
Ein weiterer, im Kern-Team Kerns gar nicht so geheimer Plan war es, Österreichs First Lady Doris Schmidauer, die Kern und seine (angebliche) Lebensgefährtin, die Schauspielerin Verena Altenberger, beide sehr schätzen sollen, zur Staatssekretärin zu machen.

Die gute Bekanntschaft von Schmidauer und Altenberger ist auch auf gemeinsamen Opernball-Bildern des Jahres 2023 in der Präsidentschaftsloge dokumentiert. Kern selbst äußerte sich am Sonntag zu all dem via X (vormals Twitter) und wies das Treffen samt den Inhalten des Plans als „frei erfunden“ zurück.

Das dürfte aber bestenfalls nur die halbe Wahrheit sein. Bereits vor der Veröffentlichung des Artikels dementierte man das Treffen mit Kern in der Hofburg nicht – gestern folgte die Bestätigung des Termins. Nicht bestätigen wollte man freilich die „frei erfundenen“ Inhalte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
15.02.2026 16:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Christian KernThomas DrozdaDoris Schmidauer
SPÖ
HofburgÖBBVerkehrsminister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
195.854 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
146.113 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.634 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
792 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
730 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Mehr Innenpolitik
Altkanzler dementierte
„Frei erfunden“? Hofburg bestätigt Kern-Treffen
Forum
Was hätten Sie sich von Kern erwartet?
Drohung frei erfunden
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
Er war in der Hofburg
Kerns Geheim-Pläne mit First Lady und Regierung
„Krone“-Kommentar
Die SPÖ-Personaldebatte, die nie eine ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf