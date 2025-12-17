PSG zittert sich gegen Flamengo zum nächsten Titel

Für PSG war es der zweite Triumph in dieser Saison nach jenem im UEFA-Supercup und das infolge einer Spielzeit, in der es mit Champions League, Meisterschaft, Pokal und Supercup vier Titel gegeben hatte. Nach dem PSG-Führungstor durch Khvicha Kvaratskhelia (38.) gelang Jorginho (62./Elfer) der Ausgleich. Im Elfmeterschießen wurde der russische Teamgoalie Matwei Safonow mit vier gehaltenen Schüssen von Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira und Luiz Araujo zum Helden. Da war für PSG verschmerzbar, dass Weltfußballer Ousmane Dembele drüberschoss und Bradley Barcola vergab.