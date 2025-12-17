VSV-Keeper Swette nimmt Teamkollege in Schutz

Der VSV braucht Punkte! Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien sind gegen Budapest am Freitag und Innsbruck am Sonntag Erfolge fast Pflicht. Sogar gegen Amateurteam Steindorf gab‘s zuletzt in einem Benefizspiele eine Niederlage. Backup-Keeper Rene Swette (37) hofft nach überstandener Verletzung auf Einsätze und macht Kollege Joe Cannata Mut, nachdem dieser in der Kritik stand und von VSV-Anhängern beleidigt wurde.
Der VSV steht unter Neo-Coach Pierre Allard erst mit einem Sieg da. Seit dem Rauswurf von „Ex“ Tray Tuomie gab‘s in fünf Liga-Partien (davon zwei unter Interimscoach Marco Pewal und Sportchef Herbie Hohenberger) nur einen Erfolg mit dem 4:1 über Bozen. Zuletzt gab man gegen Salzburg eine 2:0-Führung aus der Hand, holte immerhin einen Punkt.
Dass Joe beleidigt wurde hat mich natürlich auch getroffen. Ich denke, dass er stark genug ist, um das wegzustecken.
Rene SWETTE über seinen Goalie-Kollegen Joe Cannata
Bei der 3:6-Pleite in Laibach fielen sogar einige VSV-Anhänger mit Beleidigungen in Richtung Torhüter Joe Cannata auf. Der 35-Jährige musste ja seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Rene Swette (37) alleine im Kasten durchziehen – von vielen Seiten hieß es, er sei überspielt.
Swette stand in dieser Saison überhaupt erst zweimal am Eis, feierte zwei Siege mit jeweils über 92 Prozent Fangquote. Das letzte Mal hatte er Cannata beim 6:3-Erfolg über Bozen am 12. Oktober ersetzt – dann kam der Ausfall.
Niederlage gegen Amateurteam
Doch nun naht wieder Entlastung. Denn Swette stand beim Benefizspiel der Adler am Sonntag in Steindorf – das man gegen den Amateurklub sogar mit 4:6 (!) verlor – eineinhalb Drittel im Kasten. Am Freitag sollte er (wie auch Stürmer Paul Sintschnig, der nach Wunderheilung von der U20-WM retour ist!) auch gegen Budapest zurück im Kader sein.
„Ein wichtiges Match, das wir gewinnen müssen. Zum Glück habe ich die Verletzung hinter mir – ich bin bereit, wieder zu spielen“, sagt der 37-Jährige, der ob der einwöchigen Liga-Pause für die Adler aber wohl vorerst nur als Backup auf die Bank zurückkommt.
„Joe ist stark genug“
Er verteidigt in erster Linie seinen Teamkollegen: „Dass Joe beleidigt wurde, hat mich natürlich auch getroffen. Er ist stark genug, um das wegzustecken. Gegen Salzburg hat er zuletzt ja wieder unglaublich gehalten. Und überspielt ist Joe sicher nicht – wenn du immer am Eis stehst ohne Pause, ist das als Torhüter das Beste. Für mich war das immer die geilste Zeit“, sagt Swette, dessen Vertrag mit Ende der Saison ausläuft. „Ich würde gerne noch ein Jahr dranhängen!“
Amateurgoalie statt Moser im Kasten
Villachs „Dreier“ Lukas Moser, der wochenlang hinter Cannata auf der Bank gesessen war, stand beim Benefizevent übrigens für Steindorf (für das er heuer vier Ligapartien in der Division I gemacht hat) – und nicht für VSV – am Eis. Da hatte sogar Steindorfs dritter Keeper, Markus Schmarl, Swette im Villacher Gehäuse ablösen dürfen. . .
