VSV-Keeper Swette nimmt Teamkollege in Schutz

„Joe ist stark genug“

Er verteidigt in erster Linie seinen Teamkollegen: „Dass Joe beleidigt wurde, hat mich natürlich auch getroffen. Er ist stark genug, um das wegzustecken. Gegen Salzburg hat er zuletzt ja wieder unglaublich gehalten. Und überspielt ist Joe sicher nicht – wenn du immer am Eis stehst ohne Pause, ist das als Torhüter das Beste. Für mich war das immer die geilste Zeit“, sagt Swette, dessen Vertrag mit Ende der Saison ausläuft. „Ich würde gerne noch ein Jahr dranhängen!“