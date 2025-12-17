Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Verletzung zurück

VSV-Keeper Swette nimmt Teamkollege in Schutz

Kärnten
17.12.2025 20:58
Rene Swette ist zurück im VSV-Kader.
Rene Swette ist zurück im VSV-Kader.(Bild: GEPA)

Der VSV braucht Punkte! Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien sind gegen Budapest am Freitag und Innsbruck am Sonntag Erfolge fast Pflicht. Sogar gegen Amateurteam Steindorf gab‘s zuletzt in einem Benefizspiele eine Niederlage. Backup-Keeper Rene Swette (37) hofft nach überstandener Verletzung auf Einsätze und macht Kollege Joe Cannata Mut, nachdem dieser in der Kritik stand und von VSV-Anhängern beleidigt wurde.

0 Kommentare

Der VSV steht unter Neo-Coach Pierre Allard erst mit einem Sieg da. Seit dem Rauswurf von „Ex“ Tray Tuomie gab‘s in fünf Liga-Partien (davon zwei unter Interimscoach Marco Pewal und Sportchef Herbie Hohenberger) nur einen Erfolg mit dem 4:1 über Bozen. Zuletzt gab man gegen Salzburg eine 2:0-Führung aus der Hand, holte immerhin einen Punkt. 

Zitat Icon

Dass Joe beleidigt wurde hat mich natürlich auch getroffen. Ich denke, dass er stark genug ist, um das wegzustecken.

Rene SWETTE über seinen Goalie-Kollegen Joe Cannata

Bei der 3:6-Pleite in Laibach fielen sogar einige VSV-Anhänger mit Beleidigungen in Richtung Torhüter Joe Cannata auf. Der 35-Jährige musste ja seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Rene Swette (37) alleine im Kasten durchziehen – von vielen Seiten hieß es, er sei überspielt.

Swette stand in dieser Saison überhaupt erst zweimal am Eis, feierte zwei Siege mit jeweils über 92 Prozent Fangquote. Das letzte Mal hatte er Cannata beim 6:3-Erfolg über Bozen am 12. Oktober ersetzt – dann kam der Ausfall.

Joe Cannata hat 1365 Minuten Eiszeit in dieser Saison – nur Innsbruck-Goalie Vernon (1418) hat ...
Joe Cannata hat 1365 Minuten Eiszeit in dieser Saison – nur Innsbruck-Goalie Vernon (1418) hat mehr.(Bild: GEPA)

Niederlage gegen Amateurteam
Doch nun naht wieder Entlastung. Denn Swette stand beim Benefizspiel der Adler am Sonntag in Steindorf – das man gegen den Amateurklub sogar mit 4:6 (!) verlor – eineinhalb Drittel im Kasten. Am Freitag sollte er (wie auch Stürmer Paul Sintschnig, der nach Wunderheilung von der U20-WM retour ist!) auch gegen Budapest zurück im Kader sein.

„Ein wichtiges Match, das wir gewinnen müssen. Zum Glück habe ich die Verletzung hinter mir – ich bin bereit, wieder zu spielen“, sagt der 37-Jährige, der ob der einwöchigen Liga-Pause für die Adler aber wohl vorerst nur als Backup auf die Bank zurückkommt.

Lesen Sie auch:
VSV-Goalie Joe Cannata wurde von einer kleinen Fangruppe beschimpft. 
Krone Plus Logo
Beim Spiel in Laibach
Aus Held wurde Buhmann! VSV-Goalie beschimpft
06.12.2025

„Joe ist stark genug“
Er verteidigt in erster Linie seinen Teamkollegen: „Dass Joe beleidigt wurde, hat mich natürlich auch getroffen. Er ist stark genug, um das wegzustecken. Gegen Salzburg hat er zuletzt ja wieder unglaublich gehalten. Und überspielt ist Joe sicher nicht – wenn du immer am Eis stehst ohne Pause, ist das als Torhüter das Beste. Für mich war das immer die geilste Zeit“, sagt Swette, dessen Vertrag mit Ende der Saison ausläuft. „Ich würde gerne noch ein Jahr dranhängen!“

Lesen Sie auch:
Brett Ritchie wurde am Freitag dem VSV-Publikum präsentiert.
Krone Plus Logo
Bereit für Faustkämpfe
VSV-Neuzugang Ritchie: „Ich bin kein Verrückter“
14.12.2025

Amateurgoalie statt Moser im Kasten
Villachs „Dreier“ Lukas Moser, der wochenlang hinter Cannata auf der Bank gesessen war, stand beim Benefizevent übrigens für Steindorf (für das er heuer vier Ligapartien in der Division I gemacht hat) – und nicht für VSV – am Eis. Da hatte sogar Steindorfs dritter Keeper, Markus Schmarl, Swette im Villacher Gehäuse ablösen dürfen. . .

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
385.379 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.071 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.891 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Kärnten
Nach Verletzung zurück
VSV-Keeper Swette nimmt Teamkollege in Schutz
Krone Plus Logo
1,1 Millionen Pakete
Hochsaison! Zu Weihnachten geht hier die Post ab
Krone Plus Logo
Schwere Vorwürfe
Rekord! Kärntnerin mit 86 Jahren verurteilt
Streit ums Geld
Kärnten-Budget 2026: 429 Millionen neue Schulden
Wagner und Mayerin
Dialekt-Pop trifft Weihnachten in Stadtpfarrkirche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf