Sieg gegen Fehervar: KAC erobert Tabellenspitze!

Nach zehntägiger Pause und zuletzt sechs Siegen en suite mussten die 99ers wieder als Verlierer vom Eis. Zwar lagen die Hausherren nach frühem 0:1-Rückstand (8.) und viel Kampf dank Paul Huber (46.) und Nicholas Bailen (56.) vier Minuten vor Schluss in Führung, kassierten bei leerem Gästetor aber noch den Ausgleich und hatten schließlich auch in der „Extraschicht“ das Nachsehen. Bis zur Schlussphase Spannung bot auch der Auftritt des KAC in Ungarn. Erst das 5:3 durch Finn van Ee (51.) ebnete den Weg zum Sieg, den Mathias From mit seinem zweiten Treffer des Abends (57.) besiegelte.