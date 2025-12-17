Vorteilswelt
ICE-Eishockey-Liga

Sieg gegen Fehervar: KAC erobert Tabellenspitze!

Eishockey
17.12.2025 22:41
Der KAC hat sich am Mittwoch an die Spitze der ICE-Eishockey-Liga gesetzt.
Der KAC hat sich am Mittwoch an die Spitze der ICE-Eishockey-Liga gesetzt. Bei Tabellen-Nachzügler Fehervar feierten die Rotjacken einen 6:3-Sieg und verdrängten die Graz 99ers von Platz eins. Die Steirer mussten sich zuhause im Spitzenspiel Ljubljana nach Penaltyschießen mit 2:3 geschlagen geben und liegen punktegleich mit den zweitplatzierten Slowenen je zwei Zähler hinter dem KAC auf dem dritten Rang.

Nach zehntägiger Pause und zuletzt sechs Siegen en suite mussten die 99ers wieder als Verlierer vom Eis. Zwar lagen die Hausherren nach frühem 0:1-Rückstand (8.) und viel Kampf dank Paul Huber (46.) und Nicholas Bailen (56.) vier Minuten vor Schluss in Führung, kassierten bei leerem Gästetor aber noch den Ausgleich und hatten schließlich auch in der „Extraschicht“ das Nachsehen. Bis zur Schlussphase Spannung bot auch der Auftritt des KAC in Ungarn. Erst das 5:3 durch Finn van Ee (51.) ebnete den Weg zum Sieg, den Mathias From mit seinem zweiten Treffer des Abends (57.) besiegelte.

Salzburg mit Kantersieg über Pioneers
Hinter den Top Drei rangiert unverändert das Trio Pustertal Wölfe, HCB Südtirol und Red Bull Salzburg. Alle drei feierten am Mittwoch Siege, bei denen sie je sieben Tore erzielten. Die Wölfe ließen Schlusslicht Innsbruck beim 7:2 keine Chance, Bozen fertigte mit neuem Headcoach Doug Shedden die Black Wings Linz 7:4 ab, und Salzburg schickte die Pioneers Vorarlberg mit einer 7:0-Packung nach Hause.

Für den Meister sorgten u.a. Michael Raffl und Troy Bourke mit je einem Doppelpack schon nach zwei Dritteln für den späteren Endstand, in der Tabelle festigte man damit Platz sechs. Die Vienna Capitals näherten sich mit einem 4:3-Heimerfolg über Ferencvaros Platz zehn an, den nach wie vor die Linzer belegen

