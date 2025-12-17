„Unerträglich!“ Traditionsklub versinkt im Chaos

In diesem Jahr kommt Celtic nicht zur Ruhe. Nach der gescheiterten Champions-League-Qualifikation verließ Trainer Brendan Rodgers im Oktober den Verein nach einem Streit mit dem Vorstand. Sein Nachfolger Wilfried Nancy musste gleich drei Niederlagen verkraften. Im Ligapokal ging das Finale gegen St. Mirren verloren – in der Liga liegt der Serienmeister derzeit hinter Heart of Midlothian.