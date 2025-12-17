Quittung präsentiert

Heftige Pyro-Strafen gegen Bayern und Frankfurt

Fußball
17.12.2025 22:19
0 Kommentare

Sowohl die Fans von Bayern München als auch die Anhänger von Eintracht Frankfurt brannten zuletzt Pyrotechnik ab – und kriegen nun die Quittung präsentiert. Die UEFA schließt Teile der Fans für die kommenden Spiele in der Champions League aus.

Weitere Videos
Niclas Füllkrug wird West Ham wohl verlassen. 
Abschied aus London
Gespräche laufen! Füllkrug-Wechsel rückt näher
Fußball
Legende Sammer:
BVB muss „aufhören, die Wahrheit zu verwischen“
Fußball
Jürgen Heil traf sehenswert für die Hartberger.
Fünf Kandidaten
Bundesliga: Wählen Sie hier das Tor der 17. Runde!
Bundesliga

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf