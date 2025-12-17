Aus in erster Runde! Tiefpunkt für Darts-Legende

Nächster Tiefpunkt für Darts-Ikone Raymond van Barneveld! Bei der WM in London musste sich der Niederländer schon in der ersten Runde mit 0:3 gegen den Schweizer Stefan Bellmont verabschieden.
Van Barneveld – einst großer Gegenspieler von Darts-Legende Phil Taylor und fünffacher Weltmeister – musste bei der diesjährigen Darts-WM schon in der ersten Runde die Segel streichen.
Rückkehr wegen Geldsorgen
Gegen den Schweizer Bellmont (Nummer 111 der Welt) musste sich „Barney“ deutlich geschlagen geben. Keinen einzigen Satz entschied der Niederländer für sich. Damit setzt sich seit kontinuierlicher Absturz weiter fort – das Aus in der ersten Runde ist dabei ein neuer Tiefschlag.
2020 hatte der nun 58-Jährige bereits seinen Rücktritt angekündigt – aufgrund finanzieller Probleme, auch in Zusammenhang mit seiner Scheidung, kehrte er aber auf die Bühne zurück. Allerdings haben ihm bereits mehrere Fans und Spieler im Vorfeld der WM zu einem endgültigen Rücktritt geraten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.