Aus in erster Runde! Tiefpunkt für Darts-Legende

Rückkehr wegen Geldsorgen

Gegen den Schweizer Bellmont (Nummer 111 der Welt) musste sich „Barney“ deutlich geschlagen geben. Keinen einzigen Satz entschied der Niederländer für sich. Damit setzt sich seit kontinuierlicher Absturz weiter fort – das Aus in der ersten Runde ist dabei ein neuer Tiefschlag.