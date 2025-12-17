Europa bekommt wieder einmal sein Fett weg

Putin zeigte sich am Mittwoch bei einer Besprechung mit hochrangigen Militärs wieder siegessicher. Allein in diesem Jahr seien mehr als 300 Ortschaften im Nachbarland erobert worden. „Darunter sind auch große Städte, die vom Gegner in Festungsknoten mit dauerhaften Wehranlagen verwandelt wurden“, prahlte der Präsident. Russland ziehe zwar Diplomatie vor, sei aber bereit, „seine historischen Territorien auf militärischem Weg“ wiederzugewinnen. Großes Lob fand er für US-Staatschef Donald Trump: Dank ihm machten die Verhandlungen mit der US-Seite Fortschritte. Der Westen wurde hingegen wieder einmal als Sündenbock hingestellt: „Im Grunde hat der Westen selbst den Krieg entfacht. Wir versuchen nur, das zu beenden.“