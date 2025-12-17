Vorteilswelt
Bei Heimfahrt

Mit nur 21 Jahren! Kicker stirbt bei Horror-Unfall

Fußball International
17.12.2025 21:15
Ethan McLeod
Ethan McLeod(Bild: GEPA)

Der tragische Unfall-Tod eines jungen Fußballers sorgt in England für Bestürzung: Offensiv-Spieler Ethan McLeod ist bei der Heimfahrt vom 2:1-Auswärtssieg des FC Macclesfield bei Bedford Town mit seinem Auto tödlich verunglückt - er ist gerade mal 21 Jahre alt gewesen …

Laut britischen Medienberichten ereignete sich der Unfall gegen 22.40 Uhr, nicht lange nach dem Abpfiff der Sechst-Liga-Partie in Bedford. McLeod, der im Spiel nicht zum Einsatz gekommen war, krachte mit seinem Mercedes auf der Autobahn M1 bei Northampton in eine Leitplanke. Für den Jung-Kicker kam jede Hilfe zu spät, er wurde noch am Unfallort für tot erklärt …

„Die Nachricht von Ethans Tod hat unseren gesamten Verein zutiefst erschüttert. Keine Worte können das tiefe Gefühl von Trauer ausdrücken, das wir jetzt empfinden“, schreibt der FC Macclesfield auf seiner Webseite zum tragischen Ableben des Fußballers.

„Ethans lebendiges Vermächtnis wird niemals verblassen!“
„Die tiefen seelischen Narben, die Ethans Tod hinterlassen hat, werden zweifellos nie heilen – aber eines ist sicher: Ethans lebendiges Vermächtnis wird niemals verblassen, egal wie viel Zeit in der Zukunft auch vergehen mag …“

McLeod, aus Birmingham gebürtig, hatte seine Fußballer-Ausbildung die längste Zeit über bei den Wolverhampton Wanderers genossen. Er war über zehn Jahre lang in der Akademie der „Wolves“ und durchlief sämtliche Jugendmannschaften – für ganz oben reichte es dann allerdings nicht. Bitter: Erst vor einer Woche hatte der Offensiv-Spieler beim Auswärtsspiel von Macclesfield bei King‘s Lynn sein allererstes Tor für den Klub geschossen – nichtsahnend, dass es auch sein letztes bleiben würde …

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
