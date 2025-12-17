ManCity und Newcastle im Liga-Cup-Halbfinale!
Ohne große Probleme
Manchester City hat den Sprung ins Halbfinale des englischen Liga-Cups geschafft!
Die „Citizens“ behielten am Mittwoch im Heimspiel gegen Brentford mit 2:0 die Oberhand.
Mit einer an sieben Positionen im Vergleich zum 3:0-Liga-Sieg gegen Crystal Palace veränderten Startelf gab es einen Erfolg für die Truppe von Coach Josep Guardiola, da Ryan Cherki (32.) und Savinho (67.) trafen.
Auch in der Runde der letzten vier vertreten ist Newcastle dank eines 2:1 gegen Fulham.
