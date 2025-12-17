Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ohne große Probleme

ManCity und Newcastle im Liga-Cup-Halbfinale!

Fußball International
17.12.2025 23:33
Jubel bei den ManCity-Kickern
Jubel bei den ManCity-Kickern(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Manchester City hat den Sprung ins Halbfinale des englischen Liga-Cups geschafft!

0 Kommentare

Die „Citizens“ behielten am Mittwoch im Heimspiel gegen Brentford mit 2:0 die Oberhand.

Mit einer an sieben Positionen im Vergleich zum 3:0-Liga-Sieg gegen Crystal Palace veränderten Startelf gab es einen Erfolg für die Truppe von Coach Josep Guardiola, da Ryan Cherki (32.) und Savinho (67.) trafen.

Auch in der Runde der letzten vier vertreten ist Newcastle dank eines 2:1 gegen Fulham.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.036 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.317 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
107.212 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Mehr Fußball International
Ohne große Probleme
ManCity und Newcastle im Liga-Cup-Halbfinale!
Damen-Champions-League
Bitter! St. Pölten verliert bei AS Rom mit 1:6
Quittung präsentiert
Heftige Pyro-Strafen gegen Bayern und Frankfurt
Rücktritt nach Drohung
„Unerträglich!“ Traditionsklub versinkt im Chaos
Bei Heimfahrt
Mit nur 21 Jahren! Kicker stirbt bei Horror-Unfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf