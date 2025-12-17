Oscar-Verleihung ab 2029 nur noch auf YouTube

Die begehrtesten Filmpreise der Welt werden jedes Jahr in einem Theater in Hollywood verliehen. Noch vor zehn Jahren schauten regelmäßig mehr als 40 Millionen TV-Zuschauer zu. Während der Corona-Pandemie sank die Zuschauerzahl auf 10,4 Millionen. Bei der diesjährigen Oscar-Gala schalteten wieder 19,7 Millionen Menschen ein – neben der Übertragung bei ABC gab es erstmals auch ein Streamingangebot bei Hulu.