Keine TV-Übertragung

Oscar-Verleihung ab 2029 nur noch auf YouTube

Society International
17.12.2025 21:28
(Bild: AP/Matt Sayles)

Die Oscar-Verleihung wird ab 2029 nicht mehr im Fernsehen, sondern nur noch auf Youtube gezeigt. Die Oscar-Akademie gab am Mittwoch den Abschluss eines mehrjährigen Vertrages mit der zum Google-Konzern gehörenden Videoplattform bekannt. 

Die Academy beendet damit die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem US-Fernsehsender ABC; 2029 wird die Gala zum ersten Mal nur im Internet übertragen.

„Facettenreiche globale Partnerschaft“
Der Leiter und die Präsidentin der Oscar-Akademie, Bill Kramer und Lynette Howell Taylor, gaben die „facettenreiche globale Partnerschaft mit YouTube“ in einer Stellungnahme bekannt. Die Videoplattform werde künftig „die Heimat der Oscars und unseres ganzjährigen Akademie-Programms sein“, verkündeten sie.

  Die begehrtesten Filmpreise der Welt werden jedes Jahr in einem Theater in Hollywood verliehen. Noch vor zehn Jahren schauten regelmäßig mehr als 40 Millionen TV-Zuschauer zu. Während der Corona-Pandemie sank die Zuschauerzahl auf 10,4 Millionen. Bei der diesjährigen Oscar-Gala schalteten wieder 19,7 Millionen Menschen ein – neben der Übertragung bei ABC gab es erstmals auch ein Streamingangebot bei Hulu.

ABC und Hulu gehören beide zum US-Unterhaltungsriesen Disney. Der Vertrag mit ABC läuft nun 2028 aus. Die 100. Oscar-Verleihung wird dann die Letzte im Fernsehen sein.

