„Brauchen Klarheit, nicht Mittelmaß in Politik“

„Schein ist mehr wert als das Sein“

Auslöser für das Buch sei seine Beobachtung, dass immer mehr Menschen nicht mehr wüssten, wem oder was sie noch trauen können. „Ist das echt? Ist das wahr? Oder ist es Fake? – Diese Fragen stellen sich viele“, sagte Pröll. Ursache dafür seien unter anderem die mediale Vielfalt und soziale Netzwerke, aber auch eine zunehmende Inszenierung in der Öffentlichkeit. „Der Schein ist oft mehr wert als das Sein, die Kopie wichtiger als das Original.“