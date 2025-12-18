Tür 18: 32 x Leifheit Akku-Staubsauger

Nur noch sechs Tage bis zum großen Fest und der „Krone“-Adventkalender unterstützt Sie mit tollen Preisen bei den Vorbereitungen. Gewinnen Sie einen von 32 Leifheit-Akku-Staubsaugern und bringen Sie Ihr Zuhause im Handumdrehen auf Hochglanz – für ein rundum festliches Ambiente. Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie hier.
Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.
Heute verlosen wir: 32 x Leifheit Akku-Staubsauger
Der Akku-Staubsauger Rotaro PowerVac 2in1 16V von Leifheit garantiert flexibles und schnelles Saugen ohne Distanzeinschränkung. Diese machen es möglich, in schmalen Zwischenräumen wie z.B. zwischen Couchpolstern oder auf empfindlichen Oberflächen zu reinigen. Um dabei Schmutz selbst in dunklen Ecken oder unter Möbeln zu erkennen, ist das Gerät mit vier Front-LEDs ausgestattet. Zudem ist er flach abwinkelbar und erreicht diese Stellen somit problemlos.
Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!
Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.